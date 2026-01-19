Kölner Stadt-Anzeiger

Nach E-Auto-Prämie: Ford verspricht 5000 Euro Extrabonus pro Fahrzeug

Kölner Autobauer will vollen Rabatt für Stromer und Plug-in-Hybride gewähren

Köln. (ots)

Nach Ankündigung einer neuen E-Auto-Prämie durch die Bundesregierung will der Ford-Konzern mit einer eigenen Kampagne den Absatz seine elektrischen Fahrzeuge ankurbeln. "Wir gewähren für jeden elektrischen Ford-Neuwagen einen Bonus von 5000 Euro on top zu den staatlichen Leistungen", sagte Ford-Deutschland-Chef Christoph Herr dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Staffelungen nach der eigenen Leistungsfähigkeit solle es dabei nicht geben. "Wir machen es nochmal einfacher als der Staat, unseren Rabatt gibt es unabhängig vom Einkommen, von der Anzahl der Kinder oder anderen Kriterien", sagte der Manager. Der Bonus werde gleichermaßen für die E-Autos aus Köln (Capri und Explorer) als auch für Fahrzeuge mit Plug-In-Hybrid gezahlt, also solche, die neben einer Batterie auch noch über einen Verbrennungsmotor verfügen. Konkret sind dies die Modelle Puma Gen-E, Mustang Mach-E, Kuga Plug-in Hybrid. Das Bonus-Angebot gilt den Angaben des Herstellers zufolge ab sofort.

