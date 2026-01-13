Kölner Stadt-Anzeiger

Dortmunder Polizeipräsident wird neuer Regierungspräsident von Köln

Köln (ots)

Gregor Lange wird neuer Regierungspräsident von Köln. Das hat das NRW-Kabinett nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) am Dienstag beschlossen. Der Jurist, der seit 2014 Polizeipräsident von Dortmund ist, folgt damit auf Thomas Wilk, der in der vergangenen Woch überraschend seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekannt gemacht hatte. Lange, der der SPD angehört, soll das Amt am 1. März übernehmen. Der künftige Regierungspräsident verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im höheren Verwaltungsdienst des Landes NRW. Er wurde 1962 in Dortmund geboren, studierte Abitur Jura an der Universität Bonn. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über Stationen bei den Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster sowie im NRW. Als Polizeipräsident von Dortmund erwarb er sich den Ruf, für klare Führung zu stehen. Als Polizeipräsident von Dortmund hatte Lange die "Null-Toleranz-Strategie" von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Kampf gegen Drogenhandel und Clankriminalität umgesetzt.

