Contact+ TV: Neue Wege für lineares Fernsehen

TV-Werbung wird reformiert: Neues Abrechnungsmodell und künstliche Intelligenz für bessere Vergleichbarkeit und Planung.

Die Zukunft von Media wird durch Konvergenz geprägt, wobei der Big Screen im Mittelpunkt steht. Die Transformation des linearen Fernsehens ist also alternativlos, auch in Bezug auf die Abrechnungsmodelle. Ad Alliance hat bereits im letzten Jahr mit Contact+ TV eine innovative Lösung entwickelt, die lineares TV mit digitalen Buchungslogiken verbindet. Nach einer erfolgreichen und intensiven Testphase mit namhaften Markenartiklern in 2024, geht Ad Alliance nun in die Skalierung. Neben dem klassischen Spot-by-Spot-Modell wird mit Contact+ TV nun ein modernes, Tausend-Kontakt-Preis (TKP)-basiertes Angebotsmodell etabliert, dass vor allem für crossmediale Werber attraktiv ist.

Neue Perspektive für TV-Werbung

Für Kunden mit gattungsübergreifenden Mediastrategien ist Contact+ TV ein Meilenstein. Kunden erhalten über dieses Angebotsmodell garantierte Kontakte zu ihrer Zielgruppe und einen fixen TKP, was ihnen Planungssicherheit und volle Kontrolle über ihr Budget gibt. Dabei können sie soziodemografische Merkmale, Zeitschienen und Spotlängen ganz nach ihrem Bedarf konfigurieren. Der Einkauf linearer TV-Werbung wird damit einfacher, effizienter und zielgerichteter. Werbepartner der Ad Alliance haben die Wahl zwischen zwei möglichen Einkaufswegen: Direct TV (DTV) oder Programmatic TV (PTV).

Der Einkauf via PTV ist ausschließlich über #AdTechMadeInEurope-Partner Virtual Minds und deren Active Agent DSP möglich, was vor allem für digital affine Advertiser attraktiv ist. DTV hingegen ist für solche Werbekunden spannend, die im Voraus planen, dabei aber DSP-unabhängig und dennoch flexibel bleiben möchten. Für diese Kundengruppe setzt Ad Alliance das eigenentwickelte, KI-gestützte Mediaplanungs- und Optimierungstool AdVise ein, das die Kampagnenplanung, -platzierung und -optimierung übernimmt und sicherstellt, dass die Werbung die gewünschte Zielgruppe erreicht. AdVise spiegelt auch, ob die Werbeinsel zur gewünschten Zielgruppe passt. Nach Kampagnenende erhalten Werbepartner ein Abschluss-Reporting über die erreichten KPIs.

"Mit Contact+ TV gehen wir mutig in die Zukunft der TV-Werbung. Wir vereinfachen Prozesse und bieten flexible Lösungen für unsere Kunden. In einer konvergenten Welt müssen Abrechnungsmodelle individueller gestaltet werden. Unser neues Angebotsmodell erfüllt die aktuellen Marktbedürfnisse und erschließt neue Kundenpotenziale", sagt Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance.

Die kontaktbasierte Abrechnung auf Zielgruppenbasis ist ein Meilenstein in der TV-Vermarktung. Sie ermöglicht, TV-Kampagnen in digitale Buchungslogiken zu integrieren und öffnet so neue Perspektiven auf TV-Kampagnen. Werbetreibende können erstmals TV und Digital auf einen Blick betrachten und vergleichen.

Kampagne on track

Das positive Feedback nach der intensiven Testphase bestätigt, dass Ad Alliance mit Contact+ TV die richtige Ergänzung zum Spot-by-Spot-Modell implementiert. Kenvue hat für das Produkt LISTERINE® den Live-Test gewagt. Als crossmedialer Akteur weiß der OTC- und Konsumgüterhersteller um die Herausforderung der Vergleichbarkeit von TV und Digital. Die TKP-Garantie auf Zielgruppenebene vor Kampagnenstart, garantiert Listerine Reichweite bei festem Budget und damit Planungssicherheit. Kenvue definierte vorab relevante KPIs, und die künstliche Intelligenz AdVise der Ad Alliance übernahm die Planung, Buchung und Optimierung, vollautomatisiert. Die Umsetzung erfolgte im engen Austausch mit der verantwortlichen Mediaagentur Universal McCann.

Das Ergebnis erläutert Thomas Büchel, Senior Director Media & Commercial Excellence bei Kenvue: "Das neue TV-Abrechnungsmodell von Ad Alliance hat alle unsere vorab definierten KPIs erfüllt und unterstützt damit unsere Werbestrategie. Auch an die versprochenen Vorteile können wir einen Haken setzen, zum Beispiel die Planungssicherheit durch den Wegfall des TKP-Risikos oder die schnelle Umsetzung durch die KI. Dieses Modell ist ein wichtiger Schritt für die TV-Werbung und unterstützt den Weg in eine konvergente Mediawelt."

Die Vorteile von Contact+ TV im Überblick

Alternativlose Transformation: Harmonisierung der Angebotsmodelle für die Gattung Video.

Harmonisierung der Angebotsmodelle für die Gattung Video. Effiziente Vermarktung: Jeder Kontakt zählt, angepasst an die Kundenbedürfnisse.

Jeder Kontakt zählt, angepasst an die Kundenbedürfnisse. Crossmediale Realität: Adressierbare Reichweiten und gattungsübergreifende Kontakte.

Adressierbare Reichweiten und gattungsübergreifende Kontakte. Planungssicherheit: Garantierte Zielgruppenkontakte und leistungsgerechte Abrechnung.

Garantierte Zielgruppenkontakte und leistungsgerechte Abrechnung. KI-gestützte Mediaplanung: Effektivere TV-Kampagnen und vereinfachte Prozesse.

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

