Kölner Stadt-Anzeiger

Evangelische Kirche im Rheinland wegen geplanter Schließung von Wohnheimen in der Kritik

Köln/Düsseldorf (ots)

Die geplante Schließung von vier Studierendenwohnheimen der Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) stößt beim Landesvorsitzenden der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Tim Achtermeyer, auf massive Kritik: "Wir sägen damit den Ast ab, auf dem wir selbst sitzen", sagte der Bonner Politiker, der auch der Kreissynode angehört, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Es falle der Kirche "bekanntlich immer schwerer", junge Menschen anzusprechen, so Achtermeyer weiter. "Die Evangelischen Studierendengemeinden sind einer der letzten Kontaktflächen zu jungen Erwachsenen." Die rheinische Kirche will auf ihrer bevorstehenden Landessynode vom 16. bis zum 20. Januar Einsparungen in Höhe von 33 Millionen Euro beschließen. Geplant ist, dass die evangelischen Wohnheime in Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen geschlossen werden. Derzeit gibt es in der rheinischen Kirche sechs Wohnheime für Studierende mit insgesamt 381 Plätzen.

