Kölner Stadt-Anzeiger

Virologe Streeck: Austritt der USA aus der WHO ist eine Chance

Köln (ots)

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Chance für Reformen der UN-Organisation bezeichnet. Die WHO, wie sie heute aufgestellt sei, könne ihre Aufgabe als Frühwarnsystem und zentraler Koordinator im Kampf gegen Pandemien und Gesundheitskrisen nicht mehr erfüllen, schreibt Streeck im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Die USA kritisierten die WHO zurecht als ineffizient, politisiert und zu stark von China beeinflusst. Streeck, der in der Corona-Pandemie den Expertengremien der Bundesregierung und der NRW-Landesregierung angehörte, bewirbt sich derzeit für die CDU in Bonn um ein Mandat im Bundestag.

Für die WHO forderte der Mediziner eine Erneuerung des Beitragssystem. Die gegenwärtige Finanzierung begünstige China überproportional. Essenziell seien überdies "Transparenz in Entscheidungsprozessen, wissenschaftliche Unabhängigkeit und ein klarer Fokus auf globale Gesundheitskrisen". Themen wie die Pandemievorsorge, der Umgang mit chronischen Krankheiten wie Krebs und Diabetes sowie der Schutz vulnerabler Gruppen berührten sowohl amerikanische als auch europäische Interessen. "Hier liegen große Überschneidungen, die für eine engere Zusammenarbeit genutzt werden sollten."

