Heinrich Meyer-Werke

Versiegelte Flächen nachhaltig nutzen - Heinrich Meyer-Werke liefern mit PV-Carports innovative Lösung zum Gelingen der Mobilitäts- und Energiewende

Munster, Niedersachsen

Unter der Marke HM Carports werden PV-Carports für großflächige Anwendungsszenarien vertrieben

PV-Carports ermöglichen Stromerzeugung durch Sonnenenergie und direkte Abgabe an parkende E-Autos oder gewinnbringende Einspeisung ins öffentliche Stromnetz

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Supermärkte, Freizeitparks, öffentliche Einrichtungen, Industrieanlagen und Gewerbebetriebe

Amortisationszeit von nur sieben Jahren - nach 25 Jahren ein potenzieller Gewinn von über 4,6 Millionen Euro

Die Sommer in unseren Städten werden immer heißer. Das ist vor allem auf die steigende Flächenversiegelung zurückzuführen. Besonders für Parkraum werden Unmengen an Flächen betoniert: Schätzungen gehen von mehr als 160 Millionen öffentlichen Stellplätzen in Deutschland aus. Diese Flächen verstärken nicht nur das städtische Hitzeinselphänomen und machen Wasserverdunsten unmöglich, sondern bieten auch keinen Raum für Pflanzen, die die Luft von CO2 reinigen.

Der Rückbau von betonierten Flächen, die Förderung von ÖPNV und Sharingkonzepten, der Ausbau von sicheren Radwegen und weniger Pkw-Verkehr auf unseren Straßen müssen die langfristigen und ambitionierten Ziele sein. Doch was kann schon heute geschehen? Eine Frage, die sich auch die Heinrich Meyer-Werke, der bundesweite Industrielieferant von innovativen Systemen für die Baubranche, stellte. Das familiengeführte Unternehmen aus Munster entwickelte unter der Marke HM Carports eine vor allem für Unternehmen und Einrichtungen mit riesigen Parkflächen innovative Lösung.

Nachhaltige Energiegewinnung auf versiegelten Parkflächen

Die Photovoltaik-Carportanlagen von HM Carports in massiver Holzbauweise generieren durch Sonnenlicht Strom, der sowohl vor Ort direkt durch eine Wallbox an Elektrofahrzeuge abgegeben als auch gewinnbringend ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Die Integration von Wallboxen macht die Carports zu Schlüsselelementen einer zukünftigen flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Einspeisen der Energie ins Stromnetz führt zu einem wachsenden Anteil von grünem Strom am bundesweiten Strommix. Durch den Einsatz der PV-Carportanlagen können die eigenen Stromkosten zudem gesenkt werden. Basierend auf einer Berechnung mit 285 Stellplätzen beträgt die Amortisationszeit einer Anlage sieben Jahre, und nach 25 Jahren ist mit einem Gewinn von rund 4,6 Millionen Euro aus Stromeigenverbrauch zu rechnen. Nicht zuletzt bietet der Einsatz dieser nachhaltigen PV-Carportlösungen den jeweiligen Unternehmen und Einrichtungen die Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam aktiver Bestandteil der Mobilitäts- und Energiewende zu werden.

Die Einsatzmöglichkeiten der PV-Carportanlagen von HM Carport sind ausgesprochen vielseitig und reichen von Supermärkten und Freizeitparks über öffentliche Einrichtungen bis hin zu Industrieanlagen und Gewerbebetrieben.

Heinrich Meyer-Werke als kompetenter Partner für Bauunternehmen und Bauträger

Von der Genehmigungsphase und Detailplanung über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme stehen die Heinrich Meyer-Werke ihren Kunden als verlässlicher Partner zur Seite und finden vor allem für den großflächigen Einsatz im B2B-Segment stets eine maßgeschneiderte Lösung. Ein bundesweit agierender Außendienst steht zudem für Rückfragen und persönliche Beratung zur Verfügung.

Interessenten, die mehr über diese zukunftsweisenden PV-Carportanlagen erfahren möchten, können sich direkt an Torben Dehning unter tdehning@hm-werke.de wenden oder sich auf der Produkt-Website der Heinrich Meyer-Werke informieren.

Über die Heinrich Meyer-Werke

Die Heinrich Meyer-Werke Breloh GmbH & Co. KG produziert seit 1836 als familiengeführtes Unternehmen in Munster in der Lüneburger Heide. Die Mission des Unternehmens, das sich als bundesweiter Industrielieferant von innovativen Systemen für die Baubranche versteht, ist es, das Bauwesen effizienter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch Bauteile auf Basis nachwachsender Rohstoffe trägt das Unternehmen aktiv dazu bei, dass bestehender und zukünftiger Wohnraum nachhaltig umgestaltet oder neu geschaffen wird. Bauen wird dadurch deutlich klimaverträglicher. Das breit gefächerte Produktportfolio der HM-Werke umfasst Fenster, PV-Carports, Gartenschränke und Schallschutzboxen für Wärmepumpen. Ein eigener Forst zur Holzgewinnung, hochmoderne Fertigungsanlagen am Firmenstandort und eine eigene Spedition ermöglichen Unabhängigkeit und Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen hat sich vor allem auf die maßgeschneiderte Anfertigung von Systemlösungen für das B2B-Segment spezialisiert und verhilft damit Industrie und Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit.

