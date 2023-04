Kölner Stadt-Anzeiger

Eurowings schafft 150 Stellen in Köln - Neue Einheit soll digitale Dienstleistungen stärken

Die Fluggesellschaft Eurowings will ihren Standort Köln deutlich stärken. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe) berichtet, will die Airline dafür in Köln 150 neue Stellen schaffen. Für die Entwicklung digitaler Produkte stelle Eurowings dieses Jahr 150 Digital-Profis ein, sagte Michael Erfert, Geschäftsführer der Eurowings Digital, am Dienstag der Zeitung. Die neuen Mitarbeiter sollen im Kölner Stadtteil Mülheim im sogenannten Carlswerk ihre Büros haben. Die ehemalige Kabelfabrik ist heute schon der Sitz von rund 150 Eurowings-Beschäftigten. Damit verdoppelt sich die dortige Belegschaft auf 300. Eurowings will nach eigenen Angaben so die digitalen Dienstleistungen erheblich verbessern.

