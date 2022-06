Ukrainische Regierung pocht auf EU-Kandidatenstatus - Minister für Regionalentwicklung: Erwarten mit Recht einen positiven Ausgang

Köln. (ots) - Der Kölner Schriftsteller Navid Kermani und der Rektor der Universität Siegen, Holger Burckhart, haben sich in einem Brief an Kulturpolitiker von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen dafür ausgesprochen, das NRW-Kulturministerium zu erhalten und Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im Amt zu ...

mehr