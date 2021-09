PHOENIX

Lars Klingbeil (SPD): Menschen wollen, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler von Deutschland wird

Bonn (ots)

Bonn/ Berlin, 26. September. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht ein klares Wählervotum für Spitzenkandidat Olaf Scholz als den nächsten Bundeskanzler. "Wir sehen, dass der rote Balken hoch geht und der schwarze Balken sehr weit runter geht. Der Auftrag an Olaf Scholz, eine Regierung zu bilden, der ist eindeutig da. Die Menschen wollen, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler dieses Landes ist", sagte Klingbeil im Interview bei phoenix. Das klare Signal des Abends sei: "Die SPD ist zurück", so Klingbeil. "Wir waren vor ein paar Wochen abgeschlagen auf Platz drei und jetzt stehen wir auf eins, das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen, dass die Wählerinnen und Wähler uns das Vertrauen schenken." Heute Abend werde man darum erst einmal feiern. "Heute wird ein bisschen gefeiert, wir freuen uns über das Comeback der SPD und morgen werden wir in den Gremien weiterberaten", sagte der Generalsekretär der SPD.

