Psychiater Manfred Lütz hält russischen Präsidenten Putin für "schrecklich normal"-"Überhaupt nicht psychisch gestört"

Düsseldorf (ots) - In Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verzeichnet das Landeskriminalamt in Düsseldorf zahlreiche Straftaten in NRW. Bis zum Wochenbeginn seien 49 Delikte registriert worden, heißt es in einem aktuellen LKA-Lagebild, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe) vorliegt. Die Palette reicht von Volksverhetzung, Sachbeschädigung bis hin ...

