NRW-Grüne treten mit drei Frauen an der Spitze an

Düsseldorf. (ots)

Die Grünen in NRW wollen bei der Landtagswahl im Mai 2022 erstmals mit einem Frauen-Trio an der Spitze in den Wahlkampf ziehen. Das bestätigte die Landesvorsitzende Mona Neubaur dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). "Wir werden mit mir als Spitzenkandidatin sowie Josefine Paul und Verena Schäffer der Partei erstmals das Angebot machen, mit drei Frauen auf den ersten drei Listenplätzen anzutreten", erklärte Neubaur. Der Kölner Landtagsabgeordnete Arndt Klocke werde sich auf Platz vier der Landesliste einreihen.

Die NRW-Grünen kommen am Wochenende zum Landesparteitag in Siegen zusammen, um die Landesliste zu wählen und um das Wahlprogramm zu verabschieden. Neubaur erklärte, die Grünen könnten mit einer "inhaltlich und personell stark aufgestellten Liste" in den Wahlkampf ziehen. "Wir werden mit vielen neuen Gesichtern, einer guten Mischung aus Jung und Alt, mit ganz unterschiedlichen Biografien, aus allen Regionen des Landes antreten", so Neubaur. Klockes Kompetenz könne auf dem wichtigen Feld der Verkehrspolitik im Wahlkampf helfen. Zuletzt war unklar gewesen, ob zu einer Kampfkandidatur um Listenplatz zwei kommen würde.

