NRW-Grünen-Vorsitzende Mona Neubauer: Wettbewerbsdruck wird höhere Fleischpreise verhindern

Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, hält steigende Fleischpreise als Folge der verschärften Regeln für die Fleischindustrie für unwahrscheinlich. Der hohe Wettbewerbsdruck in Handel und Landwirtschaft würde "höhere Fleischpreise voraussichtlich verhindern", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe). "In Zukunft müssen endlich alle Beteiligte an der Fleischproduktion auskömmlich davon leben können - bei gleichzeitiger Steigerung des Tierwohls", so die Politikerin aus Düsseldorf weiter. Gleichzeitig müsse durch eine gesetzliche Haltungskennzeichnung bei allen tierischen Produkten eine Transparenz geschaffen werden, die es Verbraucherin ermögliche, bewusste Entscheidungen beim Fleischkauf zu treffen.

