Diese Frau traut sich was! Sofia aus Reutlingen will gegen Deutschland antreten und sich reich schätzen - bei "Alle gegen Einen" live auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Frauen-Power aus Baden-Württemberg: In der neuen Ausgabe von "Alle gegen Einen" will sich Sofia aus Reutlingen am Samstag live auf ProSieben reich schätzen. Und gegen TV-Deutschland gewinnen. "Ich war schon immer sehr neugierig, weil ich immer alles verstehen wollte", sagt die 31-jährige Kauffrau für Versicherungswesen, die in 13 Spielrunden den Ausgang zahlreicher Action-Experimente richtig schätzen muss. "Kopfrechnen und Prozentrechnen kann ich gut. Ich bringe außerdem grundlegende physikalische Kenntnisse mit und interessiere mich für Psychologie: Wenn es also darum geht, Menschen einzuschätzen, hilft mir das hoffentlich", so die Hundebesitzerin. "Schwierig werden die Experimente, zu denen ich keinerlei persönlichen Bezugspunkte finde. In der vergangenen Staffel musste ein Kandidat erraten, wie viele hintereinander aufgereihte Keramikäpfel eine Bogenschützin abschießen kann. Das fand ich extrem schwierig zu schätzen." Sofia oder einer der per App teilnehmenden Zuschauer: Wen kürt Moderator Elton zum Schätzmeister - und wer gewinnt bis zu 100.000 Euro?

Das ist "Alle gegen Einen" Bauchgefühl ist Trumpf, wenn ein Kandidat gegen die gesamte TV-Nation bei "Alle gegen Einen" antritt. Wer schätzt sich reich? KandidatIn oder TV-Publikum: Wer ist mit seinem Tipp näher dran am Ausgang der ungewöhnlichen Experimente? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot. Wenn das TV-Publikum am Ende vorne liegt, gewinnt einer der mitspielenden TV-Zuschauer - und wird live in der Sendung von Moderator Elton angerufen. Co-Host bei "Alle gegen Einen" ist Comedian Bastian Bielendorfer. Außenreporterin ist Rebecca Mir. Als Promi-Joker sind Sophia Thomalla und Smudo in der ersten Ausgabe mit dabei.

So kann der TV-Zuschauer mitmachen

Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Show teilnehmen. Die App "Alle gegen Einen" ist kostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de. Tickets für die Live-Shows sind erhältlich unter https://brainpool-tickets.de/.

"Alle gegen Einen", vier neue Ausgaben, ab 15. Februar immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

