ARD Das Erste

DFB-Frauen auf dem Weg ins WM-Achtelfinale U21 startet in die EM

"Sportschau Club" mit Bastian Schweinsteiger

München (ots)

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft läuft bislang aus deutscher Sicht perfekt. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen gegen China und Spanien hat die deutsche Mannschaft das Tor in die K.-o.-Runde weit aufgestoßen und steht bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Gegen Südafrika soll der Gruppensieg in der Gruppe B perfekt gemacht werden. Das Erste ist am Montag, 17. Juni 2019 ab 17:15 Uhr live dabei. Wie gewohnt begrüßen Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer die Zuschauer. Kommentatorin ist Stephanie Baczyk, Anstoß ist um 18:00 Uhr. Parallel läuft im Livestream auf sportschau.de das andere Spiel in der Gruppe B zwischen China und Spanien.

Direkt danach startet die U21-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft. Das Team von Trainer Stefan Kuntz trifft im ersten Spiel auf Dänemark. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die hochtalentierte Truppe beim Turnier in Italien präsentiert. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Kommentator ist Steffen Simon, als Co-Kommentator ist erstmals Thomas Broich an seiner Seite. Der Bundesliga-Profi von Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Nürnberg hat zuletzt in Australien gespielt und wurde dreimal Meister mit den Brisbane Roar.

Unmittelbar im Anschluss gegen 23:20 Uhr folgt der "Sportschau Club". Zu Gast ist Bastian Schweinsteiger. Alexander Bommes besucht den Fußball-Weltmeister in seiner Wahlheimat Chicago. Schweinsteiger, der seit zwei Jahren in der US-Profiliga MLS für Chicago Fire aktiv ist, spricht unter anderem über die Entwicklungen bei der Deutschen Nationalmannschaft und seinem Ex-Verein Bayern München sowie über sein sportliches und privates Leben in den USA.

Bereits am Freitag, 14. Juni 2019 und Sonntag, 16. Juni 2019 überträgt Das Erste jeweils um 14:55 Uhr und 17:40 Uhr Partien der FIFA Frauen WM. Japan trifft am Freitag in Gruppe D auf Schottland, Jamaika in Gruppe C auf Italien. Am Sonntag gibt es in Gruppe F erst das Duell zwischen Thailand und Schweden, danach folgt USA gegen Chile.

Alle Fans des DFB-Pokals sollten sich Samstag, 15. Juni 2019 im Kalender vormerken. Markus Othmer begrüßt um 18:00 Uhr zur Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2019/2020. Unter den wachsamen Augen von DFB-Vizepräsident und Ziehungsleiter Peter Frymuth zieht Losfee Nia Künzer die Paarungen für die erste Runde. Viele Vertreter der Vereine sind live im Deutschen Fußballmuseum vor Ort.

Nach der Auslosung um 19:10 Uhr zeigt Das Erste einen Film von Robert Kempe und Jochen Leufgens über das Schicksal des ehemaligen bahrainischen Fußball-Nationalspielers Hakeem al-Araibi, der nach Protesten gegen das Regime in seiner Heimat inhaftiert und gefoltert wurde. Ihm gelang die Flucht. Bei einem Urlaub in Thailand aber wurde er festgenommen und saß dort in Haft - Bahrain hatte seine Auslieferung verlangt. Nach internationalem Druck wurde al-Araibi nach 76 Tagen freigelassen. Die "Sportschau" hat ihn in seiner neuen Heimat Australien besucht, um über seinen Kampf, sein Martyrium und die falschen Versprechen von Achtung der Menschenwürde in der FIFA zu reden.

Die "Sportschau"-Sendezeiten im Überblick: Freitag, 14 .Juni 2019 FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer 14:55 - 17:00 Uhr Vorrunde Gruppe D: Japan - Schottland Reporterin: Stephanie Baczyk 17:40 - 20:00 Uhr Vorrunde Gruppe C: Jamaika - Italien Reporter: Bernd Schmelzer 21:00 Uhr Sportschau.de Vorrunde Gruppe D: England - Argentinien Reporter: Jan Neumann Samstag, 15. Juni 2019 18:00 - 19:10 Uhr DFB-Pokal Auslosung 1. Hauptrunde Moderation: Markus Othmer Gäste: Nia Künzer (ARD Frauen-Fußball-Expertin) und Peter Frymuth (DFB Vizepräsident) 19:10 - 19:50 Uhr Hakeem Al-Araibi Gefoltert im Nationaltrikot Ein Film von Robert Kempe und Jochen Leufgens Sonntag, 16. Juni 2019 FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer 14:50 - 17:00 Uhr Vorrunde Gruppe F: Thailand - Schweden Reporterin: Stephanie Baczyk 17:35 - 20:00 Uhr Vorrunde Gruppe F: USA - Chile Reporter: Bernd Schmelzer Montag, 17.Juni 2019 17:15 - 20:00 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Vorrunde Gruppe B: Südafrika - Deutschland Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Reporterin: Stephanie Baczyk 20:15 - 23:20 Uhr UEFA U21 Europameisterschaft in Italien 2019 Vorrunde Gruppe B: Deutschland - Dänemark Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Reporter: Steffen Simon 23:20 - 00:00 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes Gast: Bastian Schweinsteiger Die Streaming-Zeiten auf "Sportschau.de" im Überblick: Freitag, 14. Juni 2019 FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 21:00 Uhr Vorrunde Gruppe D: England - Argentinien Reporter: Jan Neumann Montag, 17. Juni 2019 FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 18:00 Uhr Vorrunde Gruppe B: China - Spanien Reporter: Jan Neumann 21:00 Uhr Vorrunde Gruppe A: Nigeria - Frankreich Reporter: Jan Neumann 21:00 Uhr Vorrunde Gruppe A: Südkorea - Norwegen Reporter: Florian Eckl

Pressekontakt:

Sebastian Mußemann, ARD-Koordination Sport

Tel.: 089/5900-34999, E-Mail: sebastian.mussemann@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell