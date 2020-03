SAT.1

Kniefall vor seinen Fans: "Das war der Hammer. Ihr seid die Geilsten!" Sasha erlebt Gänsehaut-Momente bei "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" am Freitag, 13. März, in SAT.1

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Wenn der Star vor seinen Fans auf die Knie geht! In der neuen SAT.1-Musikshow "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" batteln sich Popsänger Sasha und Deutschrapper Sido bei einem Schlagabtausch der besonderen Art: Gemeinsam mit bis zu 300 Fans stehen die Stars auf der Bühne und performen ihre größten Hits. Schon bei seiner ersten Performance zu "Polaroid" geht Sasha vor seinen Fans auf die Knie - und ist komplett überwältigt: "Hammer! Wow! Ist das gut. Ihr seid die Geilsten!"

Sasha oder Sido - welcher Künstler hat die "besseren" Fans? Welche Anhänger überzeugen als gemeinsamer Chor? Welche Fans liefern den kreativsten Auftritt und begeistern die Jury? Und last but not least: Wie reagieren die Musiker auf die einzigartigen Performances mit ihren Fans? Moderiert wird "United Voices" von Sarah Lombardi und Jochen Schropp. Produziert wird die TV-Show von Tresor TV.

Sat.1 zeigt eine Folge von "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" am Freitag, 13. März, um 20:15 Uhr.

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat.1com Bildredaktion: Jürgen Aloisius Morgenroth Tel. +49 [89] 9507-1129 Jürgen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell