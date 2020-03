SAT.1

"The Masked Singer" am Sonntag in SAT.1?

Unterföhring (ots)

"Ich wollte mal eine andere Bühne sehen." Monstermäßige Überraschung bei "The Voice Kids"! Plötzlich steht das "The Masked Singer"-Monster als Talent auf der #VoiceKids-Bühne und will die Coaches mit seiner Stimme überzeugen - in der dritten Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 8. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Wie werden Lena, Deine Freunde, Max Giesinger und Sasha reagieren? Wer buzzert für das Monsterchen?

Das sind die weiteren Talente der dritten "Blind Auditions" von "The Voice Kids": Miguel (11, Bad Liebenzell/Baden-Württemberg), Suzan (13, Berlin), Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg), Cathleen (15, Sinsheim/Baden-Württemberg), Nils (12, Gröditz/Sachsen), Milana (8, Ulm/Bayern), Reza (15, Wetzikon/Schweiz), Alexander (12, Radeburg/Sachsen), Anna (14, München), Learta (10, Berlin), Enno (12, Frankfurt am Main), Bouchra (14, Frankfurt am Main). "The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell