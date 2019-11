Leutgeb Entertainment Group GmbH

"DIE" ANDREAS GABALIER SHOW 2020 - Das Volks-Rock´n´Roller Fan-Festival

München (ots)

Das Highlight des Jahres auf dem Open-Air-Gelände der Messe München

Es ist schlechthin die absolute Sensation in der deutschsprachigen Eventgeschichte. Am 15. August 2020 findet auf dem Gelände der Messe München eine einmalige und einzigartige Volks-Rock´n´Roller Show statt, die alles bisher Dagewesene übertrifft.

Die zugrundeliegende Idee dieser größten Fanvereinigung in der Geschichte des Volks-Rock´n´Rolls ist es, Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Nationen zu einem einzigartigen Konzert mit völlig neuen Dimensionen zusammenzuführen und ein unvergessliches Konzerterlebnis zu schaffen. Begleitet wird dieses unvergleichliche Event von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das unter anderem eine ausgedehnte Fanmeile, einen Vergnügungspark, Biergärten, Trachtenstände u.v.m. und ein spezielles Kinderprogramm beinhaltet.

Damit wird diese ANDREAS GABALIER Volks-Rock´n´Roller Show 2020 als Entertainment der Extraklasse perfekt komplettiert und gibt diesem Event den leichten Hauch eines menschenverbindenden Volksfestes.

Diese einzigartige Show von ANDREAS GABALIER definiert die Bereiche des Machbaren auf dem Eventsektor völlig neu und stellt auch für den Künstler einen Meilenstein in seiner bisherigen beispiellosen Karriere dar, indem das Volks-Rock´n´Roller Fan-Festival den Start in die nächste Erfolgsdekade von Andreas Gabalier symbolisiert.

Die konzeptionellen Vorbereitungen für dieses beispiellose Event auf dem modernen Areal der Messe München umfassen dabei umfangreiche, detaillierte Planungsarbeiten bezüglich des Ablaufes und der Durchführung, die in engster Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München und der Messe München durchgeführt werden.

Auch in Bezug auf die marketingtechnische Planung und Umsetzung des Volks-Rock´n´Roller-Open Air auf der Messe München werden völlig neue Maßstäbe gesetzt. Es wird dabei die größte Vereinigung aller Trägermedien aus TV, Print und Hörfunk der Hauptländer Deutschland, Österreich und der Schweiz geben, um dieses einmalige Event zu bewerben. Der Werbeimpact wird weiter verstärkt durch massive Kampagnen auf allen Social Media Plattformen (Facebook, Instagram, Google). Mit Eventim als alleinigen und exklusiven Ticketpartner an der Seite ergeben sich nochmals unglaublich weitreichende Werbeeffekte europaweit und die Verbindung zu umfangreichen Netzwerken. Kooperationen mit führenden Reise- und Bus-unternehmen ergänzen die Marketingstrategien für die größte ANDREAS GABALIER Fanvereinigung am Samstag den 15. August 2020 in München und sollen allen Volks-Rock´n´Roll Fans die Teilnahme an diesem einzigartigen Event ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll hier auf die nicht geringe ökonomische touristische Bedeutung für Bayern bzw. speziell für den Großraum München hingewiesen werden, die sich anlässlich dieses Events der Superlative ergibt.

Wenn ANDREAS GABALIER am Samstag den 15. August 2020 die exklusiv für dieses Event entworfene 120-Meter-Bühne betritt und zum Mikrophon greift, wird es für die Madln und Buam in Dirndl und Lederhos´n kein Halten mehr geben. Das Bühnen-Design stammt aus dem Hause der Leutgeb Entertainment Group und wird durch ihre imposanten Ausmaße und die geplante äußerst aufwändige Ton-, Licht- und LED-Technik bei den Konzertbesuchern für endloses Staunen sorgen und unvergessliche Eindrücke sorgen.

Das Volks-Rock´n´Roll Fan-Festival als eines der größten Open-Air-Konzerte in der deutschsprachigen Eventgeschichte ist 2020 DIE große Sensation und das Highlight von Andreas Gabalier im deutschsprachigen Raum. ANDREAS GABALIER wird wie gewohnt seine zahllosen Fans begeistern sowie die Tatsache, dass Musik verbindet und als universelle Sprache gilt, erlebt man selten so intensiv, wie auf Konzerten von ANDREAS GABALIER.

