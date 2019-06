Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Papst richtet sich in Schreiben an deutsche Katholiken/Thema offenbar Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal

Köln (ots)

Überraschend wendet sich Papst Franziskus mit einem Brief an die deutschen Katholiken. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) wurde das Schreiben an das Volk Gottes in Deutschland der Bischofskonferenz über den päpstlichen Nuntius übermittelt. Es soll nach bisherigem Stand am Samstag veröffentlicht werden. Zum Inhalt wollte sich der Sprecher der Bischofskonferenz, Matthias Kopp, auf Anfrage nicht äußern. Dem Vernehmen nach geht der Papst auf den ab September geplanten "Synodalen Weg" ein, auf dem die Bischöfe gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ziehen wollen. Ein eigens darauf gerichtetes Schreiben spricht für die Bedeutung, die der Papst dem Vorgang beimisst. Er hat die Bischofskonferenzen in aller Welt wiederholt zu mehr Regionalisierung und Partizipation ermutigt. Für den Synodalen Weg dringen die Laien darauf, die Rolle der Frauen in der Kirche und ihre Zulassung zu den Weiheämtern in einem eigenen Themenkorb zu behandeln. Das stieß bei einer Minderheit der Bischöfe auf bereits Widerstand.

