"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zum Arabischen Frühling

Dennoch ist die heutige Wahrnehmung der Arabellion im Westen oft ungerecht. Ja, vielerorts haben sich schnell radikale Islamisten an die Spitze des Protests gesetzt. Aber die Erhebung war keineswegs - wie gelegentlich behauptet wird - von Anfang an ein Aufstand von Fanatikern. Es gab sehr viele Demonstranten, die aufrichtig für Demokratie und Freiheit eintraten. Sie konnten sich nur nicht durchsetzen. Und ja: Der Westen war in seiner Euphorie damals naiv. Aber diese Naivität war weit weniger schlimm als der Zynismus der Jahre zuvor, in denen man mit Despoten wie Muammar al-Gaddafi ganz prächtig Geschäfte machte.

Der Arabische Frühling ist gescheitert, doch er dürfte die Gesellschaften langfristig verändert haben. Die Menschen haben gesehen, dass die etwas ändern können - und diese Erfahrung wird bleiben. Sie prägte auch die beiden jüngsten Revolutionen: 2019 im Sudan und in Algerien.

