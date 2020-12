Rhein-Neckar-Zeitung

Tauwetter

Rhein-Neckar-Zeitung über den Stopp des US-Truppenabzugs

HeidelbergHeidelberg (ots)

Es ist ein positives Signal, das auf Tauwetter in den deutsch-amerikanischen Beziehungen hoffen lässt: Der US-Kongress bremst Donald Trumps Pläne aus, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland drastisch zu reduzieren. Zwar war diese Strafaktion gegen die Bundesrepublik bei ranghohen US-Militärs und republikanischen Sicherheitspolitikern immer schon auf Kritik gestoßen. Doch zeigt die nun beschlossene parteiübergreifende Blockade des Vorhabens, dass die Republikaner endlich damit beginnen, sich vom scheidenden Präsidenten zu emanzipieren - zumindest in jenen Fragen, in denen die Partei Trump nur murrend gefolgt ist. Fast so wichtig wie der Beschluss selbst ist daher der neue Ton, den der Kongress anschlägt - etwa bei der Feststellung, dass er Deutschland als starken Nato-Partner schätzt. Damit setzen die Parlamentarier einen bewussten Kontrapunkt zur Sprache des Präsidenten. Die Chance, die sich für beide Seiten daraus ergibt, muss nun freilich auch diesseits des Atlantiks genutzt werden. Denn Deutschland und Europa werden auch unter einem US-Präsidenten Joe Biden gefordert sein, unter Beweis zu stellen, dass sie für die Amerikaner ein unverzichtbarer Partner in wichtigen Fragen wie Sicherheit, Handel oder Umwelt- und Klimaschutz sein können.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell