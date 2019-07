Schulterschluss für den Genuss

Oberösterreich Tourismus

Startschuss für die Entwicklung eines unverwechselbaren touristischen Kulinarik-Profils für Oberösterreich

Die Kulinarik wurde in der Landes-Tourismusstrategie 2022 als einer von vier Meilensteinen definiert, die künftig zur Positionierung Oberösterreichs beitragen wird. Denn Kulinarik macht die Kultur und Seele eines Landes für alle Sinne erlebbar. Dieses touristische Marktsegment entspricht dem Trend und den Bedürfnissen der Gäste und birgt damit enormes Nachfrage-Potenzial für Oberösterreich - und auf Basis der unterschiedlichen, zum Teil schon langjährig etablierten Initiativen, Kooperationen und betrieblichen Engagements auch einen noch vergleichsweise ungeschliffenen "touristischen Angebots-Diamanten". Noch aber fehlt ein im nationalen und internationalen Vergleich eigenständiges Profil, wofür die Kulinarik unseres Landes steht, um damit künftig auch Gäste zu Besuchen zu motivieren.

Die Kulinarik soll als Genuss-Erlebnis deutlich stärker dazu beitragen, dass sich Oberösterreich als Tourismusland von anderen unterscheidet. Oberösterreichs Kulinarik-Qualität ist anders als in vielen schon bekannten "Genuss- & Kulinarik-Destinationen". Denn Oberösterreich steht nicht, wie die meisten anderen, für ein oder ein paar spezielle Produkte oder Lebensmittel. Kulinarik & Genuss in Oberösterreich ist ein ganz spezielles "Lebensgefühl" (bzw. Lebensstil), das viel mehr Facetten und neben der Gastronomie und der Landwirtschaft auch eine Vielfalt an Partnern, Anbietern und Leistungsträgern umfasst.

Daher gibt es das Bekenntnis des Wirtschafts- und des Agrarressorts des Landes sowie der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, dieses spezielle "Kulinarik- & Genussprofil" Oberösterreichs im breiten, interdisziplinären Schulterschluss und unter Beteiligung relevanter Stakeholder und Experten synergetisch zu entwickeln und in einem gemeinsamen Netzwerk umzusetzen. Also, zu einem nach außen strahlenden und anziehenden Diamanten zu schleifen und schärfen.

Im gemeinsamen Kreations-Prozess oberösterreichischer Experten und Anbieter sowie unter dem kritischen Blick externer Genuss- & Kulinarik-Spezialisten wird bis zum Frühjahr 2020 jenes Kulinarik-Bild erarbeitet bzw. die Genuss-Botschaft definiert, mit der Gäste und Kunden von der speziellen und unvergleichbaren Qualität touristischer, landwirtschaftlicher und sonstiger spannender Genuss- & Kulinarik-Angebote aus Oberösterreich überzeugt und begeistert werden.

Auch in der aktuellen Bundesstrategie (Plan T - Masterplan Tourismus Österreich) spielt die Positionierung Österreichs als Kulinarik Destination und die Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Tourismus als Basis dafür eine wesentliche Rolle. Damit bietet sich die Chance, strategische Entwicklungslinien auf Landes- und Bundesebene zu verschränken.

Die ausführliche Presseunterlage "Kulinarik-Strategie für Oberösterreich" finden Sie unter medienservice.oberoesterreich.at zum Download.

