Boehringer Ingelheim gibt Veränderung in der Unternehmensleitung bekannt

Harsha Deshmukh ist mit Wirkung vom 1. Februar 2026 zum Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für IT und Global Business Services berufen

Boehringer Ingelheim hat heute mitgeteilt, dass der Gesellschafterausschuss Harsha Deshmukh zum Mitglied der Unternehmensleitung ernannt hat. Mit Wirkung vom 1. Februar 2026 wird Harsha Deshmukh die IT und die Funktion Global Business Services leiten und damit einen Schwerpunkt auf die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der internen Geschäftsdienstleistungen des Unternehmens setzen. IT und Global Business Services waren bisher ein Teil des Ressorts Group Functions. Nun werden sie als eigenes Unternehmensleitungsressort aufgestellt.

"Wir heißen Harsha Deshmukh herzlich willkommen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Förderung von Innovation wird er uns auf unserer Transformationsreise weiter voranbringen - einer Transformation im Sinne der Patienten", sagte Hubertus von Baumbach, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, anlässlich der Ernennung. "Wir wissen, dass wir in diesem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung auf die vielfach bewährten Fähigkeiten, die Beiträge und das hohe Engagement eines jeden Einzelnen in unserer Organisation bauen können. "

Shashank Deshpande, Chairman of the Board of Managing Directors, ergänzte: "Es ist mir eine Freude, Harsha Deshmukh bei Boehringer Ingelheim willkommen zu heißen. Seine Ernennung stärkt unsere Kapazität in den wichtigen Feldern IT und Dienstleistungen - zwei Bereichen, die entscheidend für die Absicherung unseres künftigen Wachstums sind."

Harsha Deshmukh kommt von der Infineon Technologies AG in München, wo er zuletzt als Executive Vice President & Chief Information Officer tätig war. Er hat Abschlüsse in Elektronik, Personalwesen und Globalem Management von der University of Mumbai, dem Babson College und INSEAD.

Diplom Engineering and Industrial Electronics, MBA Human Resources Management (University of Mumbai), Global Management (Babson College and INSEAD)

Wichtigste berufliche Stationen

2021 - heute Executive Vice President & Chief Information Officer, Infineon Technologies AG, München

2009 - 2021 Senior Vice President Information Technology, Infineon Technologies AG, München

2001 - 2009 Director of Supply Chain Applications, Infineon Technologies, München

1999 - 2001 Senior Consultant Advanced Planning Systems, Siemens Information Management Systems, Mumbai, Indien

1989 - 1999 Manager Manufacturing Automation, Mukand Ltd., Mumbai, Indien

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.

