Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.

InterTabac 2019

BdZ unterstützt neue Mittelstandsstrategie der Bundesregierung

Belange der mittelständischen Unternehmen der Zigarrenindustrie müssen berücksichtigt werden

Bonn (ots)

Wie schon in den Vorjahren werden auf der InterTabac neben anderen Tabakprodukten auch die ganze Vielfalt an Zigarren und Zigarillos gezeigt und es wird ersichtlich, dass es sich hierbei um ein einzigartiges Kulturgut und einen Genussartikel handelt.

Im Rahmen der Pressekonferenz stellt Bodo Mehrlein - Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie - klar, dass Zigarren und Zigarillos eine Sonderstellung in der Tabakregulierung einnehmen, da es sich hierbei um ein Tabakprodukt handelt, welches meist nur von Erwachsenen in gehobenem Alter und auch nur gelegentlich geraucht wird. Aus diesem Grunde werden Zigarren und Zigarillos schon jetzt in einigen Fällen von strengeren Regulierungsmaßnahmen ausgenommen. Da Zigarren/Zigarillos von mittelständischen Familienunternehmen hergestellt werden, unterstützt der Verband ausdrücklich die vom Wirtschaftsministerium angestoßene Mittelstandsstrategie, die unter anderem auch eine stärkere Berücksichtigung der Belange von kleinen und mittleren Unternehmen bei EU-Rechtsakten einfordert. Der BdZ fordert deswegen, dass diese Wirtschaftspolitik schon bei dem System Track&Trace für Zigarren und Zigarillos, welches im Jahre 2024 umgesetzt wird, Anwendung findet. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Frage der FDP-Fraktion hat eindeutig gezeigt, dass bei Zigarren / Zigarillos kein bzw. kein signifikanter Schmuggel vorliegt. Eine Anpassung des Systems, welches für internationale Großkonzerne der Zigarettenindustrie gedacht war, ist dringend erforderlich, um sich nicht dem Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit auszusetzen.

Zigarrenmarkt 2019

Die öffentliche Versteuerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes weist für die ersten acht Monate des Jahres 2019 einen Rückgang von 11,4 Prozent aus. Diese Zahlen sind allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass es im Jahre 2018 - verursacht durch eine Neueinführung - eine sehr hohe Nachfrage nach Steuerzeichen gegeben hat. Dieses Produkt ist zwischenzeitlich nicht mehr am Markt, so dass sich der Absatz von Zigarren und Zigarillos wieder auf einem "normalen" Niveau befindet.

Bundesverband der Zigarrenindustrie bleibt eigenständig

Der Zigarrenverband betont, dass er nicht Mitglied im neu gegründeten Verband der Tabakwirtschaft und neuartige Erzeugnisse wird. Das Kulturgut Zigarre wird weiterhin einzig vom Bundesverband der Zigarrenindustrie betreut werden.

Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständisch strukturierten Hersteller, Vertreiber und Importeure von Zigarren und Zigarillos. Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.de

