Medienfachverlag Oberauer GmbH

turi2 wird Teil der Mediengruppe Oberauer

Salzburg / Wiesbaden (ots)

Verlegerpaar Peter und Heike Turi verkauft turi2 an die Familie Oberauer und bleibt an Bord / turi2 Themenwochen werden ausgebaut

Die auch in Deutschland aktive Mediengruppe Oberauer übernimmt vom Verlegerpaar Peter und Heike Turi die wirtschaftliche Verantwortung für die publizistischen Angebote der turi2 GmbH, insbesondere von turi2.de, dem Newsdienst der Branche für Entscheider aus Medien, PR und Marketing, der digitalen turi2 Themenwochen und der Publikationsreihe turi2 edition.

Der Newsdienst turi2 soll mit seiner Website und den werktäglich zwei Newslettern noch stärker auf Branchenthemen fokussiert und mit journalistischen Angeboten der Oberauer-Gruppe verknüpft werden. Die turi2 Themenwochen sollen auch auf anderen Oberauer-Websites publiziert werden, so dass die größte gemeinsame Content-Bühne der Branche entsteht. Außerdem sollen Themen und Events aus dem Oberauer-Bereich Inspiration für zusätzliche Themenwochen sein. Um den Ausbau der turi2 Themenwochen werden sich federführend Heike und Peter Turi kümmern. Markus Trantow bleibt als Chefredakteur redaktionell verantwortlich für alle turi2-Dienste. Peter Turi bleibt Herausgeber.

Peter Turi: "Heike und ich sind froh, mit der Familie Oberauer eine Zukunftslösung für turi2 gefunden zu haben. Eine Marke wie turi2 kann in einem herausfordernden Umfeld nicht als Stand-alone-Marke geführt werden."

Heike Turi: "Die herzliche Atmosphäre unserer Gespräche mit Hans, Verena und Dagny Oberauer und die offenen Ohren für unsere Ideen und Wünsche haben dazu geführt, dass wir uns sehr schnell entschieden haben und unsere Mitarbeit für die nächsten Jahre zusagen."

Familie Oberauer: "Für Oberauer ist turi2 eine spannende Erweiterung unserer verlegerischen Tätigkeit. Wir freuen uns sehr, künftig mit Menschen noch enger zusammenzuarbeiten, mit denen uns auch gemeinsame Werte und Wertschätzung verbinden."

Über turi2: Die turi2 GmbH und Peter Turi gründeten 2007 den ersten Morgen-Newsletter in Deutschland und erreichen bis heute zwei Mal werktäglich rund 20.000 Entscheiderinnen und Entscheider aus Medien, PR und Marketing. 2015 startete Turi die Buchreihe turi2 edition. Die turi2 GmbH gehört zu 100 Prozent Peter Turi und wird als Service-GmbH weiter bestehen. Alle Rechte und das operative Geschäft der Marke turi2 hat Oberauer mit Anfang April 2024 übernommen.

Über Oberauer: Das österreichische Medienhaus konzentriert sich weitgehend auf die Kommunikationsbranche. Oberauer verantwortet unter anderem Medienmarken wie "kress", "PR Report", "medium magazin", "Wirtschaftsjournalist:in", "Druck + Medien" und seit kurzem "Meedia". Dazu kommen mehrere digitale Jobbörsen, der "European Publishing Congress", das "PR Report Camp", das "Medien Camp" und diverse Branchenawards. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Neben dem Gründer Johann Oberauer sind inzwischen die Töchter Verena und Dagny Oberauer in der Geschäftsführung des gemeinsamen Familienunternehmens tätig.

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell