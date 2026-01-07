RTLZWEI

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" 2026: Diese Paare treten an!

Neun Couples treten gegeneinander an - mehr als je zuvor.

Mit dabei sind unter anderem Aleks Petrovic, Emmy Russ und Bettina "Texas Patti" Habig.

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab dem 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

18 Teilnehmer. Ein Camp. Ein Preisgeld von 100.000 Euro - und jede Menge Drama. "Couple Challenge" startet in eine neue Staffel, in der erfahrene Reality-Stars und mutige Neulinge in actiongeladenen Challenges gegeneinander antreten. Doch die größte Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams - und dem eigenen Team-Partner. Wer hält durch, wer bricht unter dem Druck zusammen - und welches Paar kämpft sich zum Sieg? "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.

Abenteuer, Emotionen und Reality-TV pur: Die "#CoupleChallenge" kehrt zurück! In actiongeladenen Challenges kämpfen mehr Paare als je zuvor um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Doch die größte Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams - und dem einen oder anderen verfeindeten Paar.

Um den Sieg kämpfen in diesem Jahr: Patrick und Bettina "Texas Patti" Habig. Sie sind Deutschlands wohl bekanntestes Erotik-Paar. Ihr erstes Date im Swinger-Club ist nur ein Vorgeschmack auf die aufregende Geschichte, die sie mit ins Camp bringen. Virginia und Andrew Weiss, bekannt aus "Willkommen bei Familie Weiß", treten erstmals als Paar ohne Kinder an.

Die maskulinen Muskel-Brüder, Aleks und Marko Petrovic, setzen auf Stärke und strategische Entscheidungen. Kann pure Testosteron-Power im Camp dominieren? Emmy Russ und ihr Bekannter Samuel sindeher Zweckgemeinschaft als eingespieltes Team und müssen herausfinden, wie sie zusammenarbeiten. Oder findet sie im Camp womöglich noch eine ganz andere starke Schulter zum Anlehnen ...?

Liza Waschke und Sebastian Fobe kombinieren Erfahrung und Neuling-Status: Liza aus "Berlin - Tag & Nacht" betritt ihr erstes Reality-Format, Sebi hingegen ist Profi in Sachen Reality. Hendrik und Sophie haben ihre erste Reality-Erfahrung als Sieger des "Sommerhaus der Normalos" bereits erfolgreich gemeistert. Das junge Paar punktet mit Zusammenhalt, Humor und ihrer gemeinsamen Liebe zur Zigarette.

Carina und Chika sind das Duo aus Erfahrung und Herausforderung: Carina kennt das Reality-Business, Chika hat bisher nur ein Reality-Abenteuer hinter sich. Ihre größte Hürde: Chikas starke Höhenangst. Zoe Saip und Freund Patrik zeigen, dass Temperament und Ruhepol ein starkes Team ergeben können. Ob die Harmonie im Camp hält, wenn Druck und Drama steigen?

Ariel und Joshi Josh bilden das Secret Couple der Staffel. Sie lernen sich erst vor Ort kennen und wünschen sich einen attraktiven Single als ihren Teampartner. Ob aus zwei Fremden in Flirtlaune ein funktionierendes Team wird?

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.

Über "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.

