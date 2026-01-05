RTLZWEI

"Die Geissens Spezial: Der Überfall": RTLZWEI zeigt Spezialfolge zum Überfall der Familie

Exklusiv: Bisher unveröffentlichte Aufnahmen des Überfalls

Die Villa Geissini wird mit neusten Sicherheitssystemen aufgerüstet

"Die Geissens Spezial: Der Überfall" am 5. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

RTLZWEI feiert 15 Jahre "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit einem großen Programmpaket: Neben einem Best-Of-Tag am vergangenen Samstag zeigt der Sender zwei exklusive 90-minütige Specials. Den Auftakt macht heute um 20:15 Uhr die packende Spezialfolge über den bewaffneten Überfall auf die Familie im Sommer 2025 - inklusive bislang unveröffentlichter Aufnahmen. Dabei zeigt die Familie eindrücklich, wie sie das Erlebte verarbeitet und gemeinsam versucht, wieder Sicherheit und Normalität in ihr Leben zu bringen. "Die Geissens Spezial: Der Überfall" - am 5. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI zeigt zum 15-jährigen Jubiläum von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zwei 90-minütige Spezialfolgen. Die erste Spezialausgabe "Die Geissens Spezial: Der Überfall" wird heute ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und behandelt den traumatischen Überfall auf die Geissens im Sommer 2025. Das große Jubiläumsparty-Special folgt eine Woche später, am 12. Januar ab 20:15 Uhr.

Im Sommer 2025 wurden die Geissens Opfer eines schrecklichen Verbrechens: Ein bewaffneter Raubüberfall erschütterte die Familie in ihrer Villa Geissini in Saint-Tropez. Maskierte Täter drangen mit Pistolen ein, bedrohten und verletzten Carmen und Robert und raubten wertvolle Gegenstände. Die dramatischen Szenen wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet und werden erstmals in voller Länge gezeigt. Statt sich in Angst zu verlieren, stellen sich die Geissens ihrer Erfahrung und sprechen offen mit ihren Kindern darüber. Sie wollen, dass ihr Zuhause wieder zu einem Ort wird, an dem sie sich wohl- und vor allem sicher fühlen.

Ein neues Überwachungssystem, Alarmanlagen, Personenschutz und gesicherte Grundstücksgrenzen sollen dafür sorgen, dass die Familie endlich wieder nach vorn schauen kann. In klassischer Geissens-Manier heißt es klotzen statt kleckern - aus der Villa soll ein zweites Fort Knox werden. Doch beim Bau des neuen Zauns passiert die nächste Katastrophe: Ein Bagger hängt im alten Zaun und in der Stromleitung fest. Und beim Befestigen der spitzen Speere am Eingangstor sticht sich Robert fast ein Auge aus, nur seine Sonnenbrille rettet sein Augenlicht. Einige Tage danach ist der Schock groß - der Alarm löst aus! Die Bodyguards müssen sofort rennen, Robert hat Angst und befürchtet das Schlimmste ...

"Die Geissens Spezial: Der Überfall" - am 5. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Geiss TV produziert.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St.Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

