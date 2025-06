RTLZWEI

Ein Song für die Seele: EMY singt mit Johannes Strate über Verlust, Liebe und Erinnerung

"Leerer Stuhl" - EMY erfüllt sich mit Revolverheld-Leadsänger Johannes Strate einen musikalischen Herzenswunsch

Der Song "Leerer Stuhl" ist ab Freitag, 27. Juni 2025, erhältlich

Für EMY geht ein Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit Revolverheld-Leadsänger Johannes Strate bringt sie einen ganz besonderen Song raus. Kein lauter Popsong mit schnellen Beats - sondern gefühlvoll und melodisch. "Leerer Stuhl" heißt der Song. Er erzählt von einem geliebten Menschen, der nicht mehr da ist - und doch nie vergessen wird.

Vor einem Jahr hat EMY ihren Großvater verloren. Jetzt hat EMY ihm einen Song gewidmet, indem sie verarbeitet, wie sehr sie ihn vermisst. Der Song ist ein gefühlvoller, melodischer Tanz zwischen tiefer Trauer und wunderschöner Erinnerung.

"Leerer Stuhl" spricht nicht nur EMY aus der Seele. Die Single trifft viele Menschen - alle, die schon einmal jemanden verloren haben. Egal, ob durch den Tod, eine Trennung oder weil das Leben sich verändert hat.

Für EMY geht mit der Zusammenarbeit mit Johannes State ein Traum in Erfüllung. Als der Leadsänger der Band Revolverheld den Song hörte, war er direkt überzeugt und einer Kooperation stand nichts mehr im Weg.

Beide verstanden sich auf Anhieb fantastisch und lernten sich sogar per Zufall am Tag der Kooperationszusage in der U-Bahn kennen. Definitiv ein Match, das man sich nicht besser hätte ausmalen können.

Im Track "Leerer Stuhl" fügen sich die Erlebnisse und Erinnerungen von EMY und Johannes Strate perfekt zusammen, sodass ein emotionaler Song entstehen konnte.

Die Single "Leerer Stuhl" von EMY und Johannes Strate ist ab dem 27. Juni 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Zebralution vertrieben.

