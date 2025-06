RTLZWEI

TV-Tipp: "Kampf der Realitystars 2025"- Diese Nachzügler mischen ab sofort mit

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Eine einsame Bucht in Thailand, ein roter Teppich und eine Horde siegeshungrige Promis, die um den Titel "Realitystar des Jahres" und 50.000 Euro Siegprämie kämpfen. Doch während die einen schon seit Anfang Mai fighten was das Zeug hält, steigen die Nachzügler entspannt später in den Ring. Wer neu zur aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars 2025" bei RTLZWEI hinzukommt und wie es da so läuft, verrät uns jetzt meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Schon seit Wochen kämpfen Martin Semmelrogge, Anouschka Renzi, Ailton und viele weitere Stars und Sternchen um den begehrten Titel "Realitystar des Jahres 2025". Doch während für einige der Traum schon wieder geplatzt ist, geht es für andere jetzt erst los. So wie Schauspieler und Musiker Bela Klentze.

O-Ton 1 (Bela Klenze, 5 Sek.): "Empfangen wurde ich sehr herzlich und es gibt definitiv schlimmere Orte als in die Sala einzuziehen."

Sprecherin: Der späte Einzug hat so seine Vor- und Nachteile...

O-Ton 2 (Bela Klentze, 14 Sek.): "Also der Nachteil ist, dass sich natürlich bereits Allianzen gebildet haben und neue Kandidaten auch gerne mal als Gefahr wahrgenommen werden. Mein Vorteil ist, dass ich mich natürlich nur eine kürzere Zeit beweisen muss und dem Sieg somit schon ein kleines bisschen näherstehe."

Sprecherin: Genauso geht's auch Influencerin und Reality-TV-Sternchen Laura Lettgen, die am Traumstrand von Thailand erstmal auf viele alte Bekannte trifft.

O-Ton 3 (Laura Lettgen, 13 Sek.): "Ich kannte Tara noch von 'Are You The One', ich kannte Jona, ich kannte Dennis von 'The 50'. Und ja, dadurch fiel es mir halt auch einfach nicht so schwer, weil ich ein paar Gesichter halt einfach schon gesehen habe. Leider auch Giuliana, da habe ich mich jetzt weniger gefreut."

Sprecherin: Auffällig ist aber auf jeden Fall, dass die Nachzügler erstmal richtig umworben werden und jeder sich versucht einzuschleimen.

O-Ton 4 (Laura Lettgen, 12 Sek.): "Weil Neuankömmlinge kommen ja auch immer mit einer gewissen Macht. Und ja, da hat man natürlich dann Angst, dass man vielleicht nominiert wird, rausgewählt wird, was auch immer. Mir war es too much. Und mir hat es halt auch einfach dann gezeigt, wer wie drauf ist."

Sprecherin: Für Reality-TV-Urgestein Frank Fussbroich war die Ankunft hingegen mega entspannt.

O-Ton 5 (Frank Fussbroich, 10 Sek.): "Ich wurde direkt von der Anita in die Hand genommen und wurde direkt erstmal weggezogen von all den anderen. Und die hat mir dann erstmal alles erklärt, was abgeht."

Sprecherin: So geschickt und charmant umgarnt scheint für Frank erstmal alles zu stimmen.

O-Ton 6 (Frank Fussbroich, 10 Sek.): "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich extrem ins Zeug gelegt haben, weil wir uns direkt von Anfang an alle irgendwo doch gut verstanden haben. Also da kam gar nicht so ein Hass auf."

Abmoderationsvorschlag: Cleverer Schachzug oder ehrliche Zuneigung? Wie es mit den Nachzüglern weiter geht und wer sich den Sieg, das Geld und den Titel sichern kann, gibt's bei "Kampf der Realitystars" immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Übrigens: Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell