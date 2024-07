rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Nina Siegers wird neue Leiterin der Intendanz des rbb

Berlin (ots)

Nina Siegers ist vom 1. Oktober an Leiterin der Intendanz des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die 51-jährige Juristin und Journalistin folgt auf Verena Keysers, die die Abteilung Unternehmensentwicklung des rbb übernimmt.

rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Nina Siegers kennt den rbb und die ARD, sie ist mit den Themen der festen und freien Mitarbeitenden ebenso vertraut wie mit der Arbeit über Mediengrenzen hinweg. In ihrer journalistischen Laufbahn gehörte der Wandel zum Alltag, jetzt unterstützt sie den rbb bei unseren großen programmlichen und organisatorischen Veränderungsvorhaben an verantwortungsvoller Stelle. Sie kommt zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, und ich freue mich sehr darüber."

Nina Siegers wuchs im Saarland und in Cremona auf; sie lebt seit ihrem elften Lebensjahr in Berlin. Sie studierte in Montpellier und Berlin. Schon während ihres Studiums sammelte sie journalistische Erfahrung beim damaligen Sender Freies Berlin und moderierte bis 2008 Sendungen bei radiomultikulti. Nach dem Zweiten juristischen Staatsexamen arbeitete Siegers zunächst bei radioBerlin 88.8 vom rbb als Reporterin, von 2013 an als Chefin vom Dienst. Seit 2018 verantwortet sie als Redaktionsleiterin die Planung und die Podcasts von rbb24 Inforadio und ist Teamchefin im Crossmedialen News-Center des rbb.

Die Intendanz des rbb koordiniert und begleitet als eigenständige Abteilung die Arbeit der Intendantin. Die Leitung ist eine wichtige Schnittstelle beispielsweise zur Gremiengeschäftsstelle des Senders, zur Medienpolitik und in die ARD. Der Intendanz angegliedert sind die Abteilungen Marketing, Organisationsentwicklung, Unternehmensentwicklung sowie Presse und Information. Die Leitung der Intendanz im rbb wird nicht außertariflich honoriert, das Gehalt unterliegt den Regeln des rbb-Tarifvertrags.

