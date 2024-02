RTLZWEI

TV-Tipp: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"- Start der langersehnten 16. Staffel bei RTLZWEI

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Deutschlands beliebteste Großfamilie ist zurück! Und auch in der 16. Staffel wird es bei Familienoberhaupt Silvia, Lebensgefährte Harald, den Wollny-Töchtern, Schwiegersöhnen und zahlreichen Enkeln nicht langweilig. Zwischen Ratheim und der Türkei pendelnd organisiert und plant, die elffach-Mama das Familienleben und anstehende Feiern - natürlich immer mit viel Herz und reichlich Humor. Zu sehen gibt's das Ganze natürlich (ab 6. März) wieder bei RTLZWEI und Silvia Wollny verrät uns jetzt schon mal, was uns da alles erwartet, hallo!

1. Liebe Silvia, die neue Staffel "Die Wollnys" steht in den Startlöchern. Worauf dürfen wir uns freuen?

O-Ton 1 (Silvia Wollny, 35 Sek.): "Auf jeden Fall auf die Geburt von Hope, die Tochter von Sarafina und Peter, die letztes Jahr in der Türkei geboren wurde. Sie lebt sich ganz toll in unsere Familie ein. Was noch super war, war der erste Flug, den die Kleine von der Türkei nach Deutschland hatte mit uns, und so schnell wie sie groß wird, das ist der Wahnsinn. So viele Kinder und Enkelkinder - ist schon schön in so einer Großfamilie. Und gerade Emory und Casey, die beiden Brüder, also die Zwillinge, die lieben die Kleine - das ist Wahnsinn."

2. In der letzten Staffel wurdest du wieder mehrfach Oma. Wie sehr freut dich der Kindersegen im Haus?

O-Ton 2 (Silvia Wollny, 17 Sek.): "Also hier im Wollny-Haus freut mich das sehr, der Kindersegen. Weil: Es ist immer was los. Es kommt immer was Neues dazu. Und ja, man sieht dann auch wie die größeren Enkelkinder dann auf die neuen Babys draufzugehen und wie liebevoll die mit denen umgehen. Das ist immer schön mitanzusehen."

3. Durch den Kindersegen stehen auch einige Taufen an. Wird man irgendwann Profi in Sachen Familienparty-Planung oder ist es immer neu?

O-Ton 3 (Silvia Wollny, 26 Sek.): "Ist eigentlich immer was Neues, weil es sind ja immer unterschiedliche Feste und Veranstaltungen, die man da planen muss. Ja, wir planen hier in der Großfamilie eine Vierfach-Taufe in Ratheim - Hope, Aurelio, Linus und Haylie werden getauft. Das ist alles gar nicht so einfach zwischen Deutschland und der Türkei zu pendeln und so eine große Feier zu planen. Ja, da bleibt nun mal der Stress zwischen den Geschwistern gar nicht aus."

4. Estefania feilt erfolgreich an ihrer Musik-Karriere. Wie ist das für dich als Mama, wenn das Kind mit seiner Leidenschaft nachgeht und das auch noch erfolgreich?

O-Ton 4 (Silvia Wollny, 9 Sek.): "Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf sie. Sie macht Konzerte, viele Auftritte und sie begeistert uns immer wieder mit ihrer eigenen Musik."

5. Welche Träume und Wünsche hast du im Jahr 2024?

O-Ton 5 (Silvia Wollny, 16 Sek.): "Ja, ich wünsche mir ganz einfach, dass die ganzen Katastrophen in der Welt ein bisschen aufhören. Wir haben ja selber am eigenen Leib das schwere Erdbeben in der Türkei miterlebt und die Menschen dort auch. Und das es endlich mal aufhört, dass Gott und die Welt in Frieden leben kann."

6. Ihr verbringt auch viel Zeit in der Türkei. Dürfen wir uns auch über schöne Bilder und aufregende Geschichten aus Ilica freuen?

O-Ton 6 (Silvia Wollny, 24 Sek.): "Auf jeden Fall könnt ihr euch da auch auf schöne Bilder freuen. Wir haben da auch viel Spaß! Es gibt viele Dinge, ob da eine Hitzewelle ist, mit Stromausfall - gehört ganz einfach in der Türkei dazu und zum Alltag. Doch, da gibt's auch noch einige Tipps, wenn so eine Hitzewelle hat, geht man ganz einfach hin, tut sein Schlafanzug tagsüber ins Eisfach legen, das wirkt wirklich Wunder, und man kann wenigsten über Nacht abkühlen."

7. Gibt es im Hause Wollny auch mal ruhige Momente oder sagst du, du brauchst den Trubel um mich rum?

O-Ton 7 (Silvia Wollny, 15 Sek.): "Also, es ist ja auch schön, wenn wir mal mit einer kleinen Gruppe in die Türkei reinfliegen. Dann ist nicht so viel Trubel. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir als Familie komplett sind und dann ist der Trubel - na klar - groß, aber ohne den ganzen Trubel könnte ich gar nicht mehr."

8. Doch dafür braucht man auch jede Menge Platz! Mit allen Kindern, Enkeln und den Schwiegersöhnen unter einem Dach - reicht das Wollny-Haus denn überhaupt noch aus oder müsst ihr schon anbauen?

O-Ton 8 (Silvia Wollny, 19 Sek.): "In Ratheim sind viele Umräumarbeiten passiert in letzter Zeit, weil es sind, viele neue Babys dazu gekommen. Wir müssen Platz schaffen. Ja, ist mal wieder Hektik im Wollny-Haus in Ratheim angesagt, da könnt ihr euch ja vorstellen, dass da wieder einiges passiert."

Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Neben der Vierfach-Taufe wollen sich auch noch Lavinia und Tim das Ja-Wort geben. "Die Wollnys" müssen also gleich zwei große Feste planen: Ob das alles gut geht, gibt's ab sofort (6. März) immer mittwochs, 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell