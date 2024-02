RTLZWEI

TV-Tipp: Ein Haus voller Geld - Such dich reich!

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Man nehme: Oliver Pocher, 100.000 Euro, ein schickes Haus, eine nette Familie, jede Menge gute Verstecke und knackige 30 Minuten Zeit. Raus kommt dabei eine neue, aufregende Gameshow, wo das Chaos quasi schon vorprogrammiert ist. "Ein Haus voller Geld - Such dich reich" läuft ab sofort (ab 29.02.) bei RTLZWEI. Mein Kollege Mario Hattwig hat für Sie schon mal reingeschaut.

Sprecher: Jede Woche hat eine Familie die Chance, den Inhalt eines prall gefüllten Geldkoffers zu gewinnen.

O-Ton 1 (Ein Haus voller Geld, 18 Sek.): "Hier ist das Geld. Das werden die 100.000 Euro sein, die wir bei euch im Haus verstecken werden - in 100-Euro-Scheinen - überall, in jeder Ecke und umso mehr ihr findet, umso mehr könnt ihr vielleicht von euren Träumen erfüllen."

Sprecher: Damit das auch ja nicht zu leicht wird und die Familie auf der Suche das größtmögliche Chaos anrichtet, macht sich beim Verstecken ein echtes Experten-Team ans Werk. Darunter Handwerksguru Kristijan Cacic:

O-Ton 2 (Ein Haus voller Geld, 7 Sek.): "Als Installateurmeister kennt er von der Kellerfliese bis zum Dachstuhl jedes mögliche Versteck für ein Haus voller Geld."

Sprecher: Aber auch Polizeihauptkommissarin Kathrin Schall weiß nach 20 Jahren bei der Bundespolizei, wo man Geld am besten verschwinden lassen kann.

O-Ton 3 (Ein Haus voller Geld, 6 Sek.): "Für uns wird Sie dieses Wissen nutzen, um die Scheine an den außergewöhnlichsten Stellen im Haus zu verstecken."

Sprecher: Vervollständigt wird das Team durch Tüftler Sönke Andersen:

O-Ton 4 (Ein Haus voller Geld, 6 Sek.): "Wenn Funken fliegen und am Ende es verbrannt riecht, dann hatte der Tüftler mit dem Schnäuzer seine Finger im Spiel."

Sprecher: Für die passenden Verstecke nimmt das Experten-Team das Haus sprichwörtlich auseinander. Mal sehen, ob die Familie alles findet.

O-Ton 5 (Ein Haus voller Geld, 10 Sek.): "Drei, zwo, eins: Sucht euch reich...." "Guck mal hier sind Bretter ab...oh scheiße, die haben die Wand abgeschraubt, ich werde bescheuert."

Sprecher: 30 Minuten haben Sie nun Zeit, ihr Haus auf den Kopf zu stellen...

O-Ton 6 (Ein Haus voller Geld, 10 Sek.): "Ich hab die Regale leer geräumt. Ich hab alles ausgeschüttet. Ein Chaos auf dem Boden. Es fühlte sich so normal an, das Haus zu verwüsten."

Sprecher: Immer wieder gibt's irgendwo neue, fiese Überraschungen...

O-Ton 7 (Ein Haus voller Geld, 7 Sek.): "Oh mein Gott..." "Ihr seid so bescheuert..." "Das war ganz schlimm..."

Sprecher: Und am Ende wird gezählt! Doch nur, wenn es die Familie in den letzten zehn Sekunden aus dem Haus geschafft hat, darf sie das gesamte gefundene Geld behalten, sonst wird die Summe halbiert.

O-Ton 8 (Ein Haus voller Geld, 13 Sek.): [ALARM] "RAUS...raus...raus...." "Ja." "Nein...." "Oh, Gott, bitte, das waren hoffentlich zehn Sekunden!" "Wars das?"

Abmoderationsvorschlag: Wie viel Geld die Familie gefunden hat, ob sie alles behalten durften und wie es hinterher in dem Haus aussah, seht ihr in "Ein Haus voller Geld - Such dich reich". Die neue Gameshow mit Oliver Pocher läuft ab sofort (ab 29. Februar) immer donnerstags um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.

