TV-Tipp: "Genial daneben"- Der Klassiker mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning startet am 29.2. bei RTLZWEI in eine neue Runde

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Für die nächsten Donnerstagabende sollten Sie sich schon mal ein bequemes Plätzchen auf der Couch reservieren. RTLZWEI meldet sich nämlich (ab 29.2.) mit einer neuen Staffel eines echten TV-Klassikers zurück. Nach dem Motto "alles Gute kommt wieder" geht "Genial daneben" mit gleich zwölf brandneuen Folgen in die nächste Runde und damit vielen noch unbeantworteten Fragen nach. Helke Michael hat für uns einen kleinen Vorgeschmack.

Sprecherin: Was ist dies, was ist jenes? Warum ist das oder das passiert oder vielleicht auch nicht? Fragen, Fragen, und noch mehr Fragen. Und manchmal liegt die Lösung scheinbar direkt auf der Hand...

O-Ton 1 (Genial daneben, 11 Sek.): "Was ist die Potsdamer Kartoffel?" "Günther Jauch. Danke schön. Nächster! Das war einfach!"

Sprecherin: Wenn's doch nur so einfach wäre! Zwischen intensiven Lachflashs, ausgiebigen Wanderungen auf dem Holzweg und vermeintlichen Annäherungen...

O-Ton 2 (Genial daneben, 6 Sek.): "Pflanzen-/ Tierreich ist schon mal sehr gut,..." "...für eine andere Frage. Ja, ja, ja, ja..!"

Sprecherin: ... rätselt das Rateteam von "Genial daneben"-Urgestein Hugo Egon Balder so lange, bis nix mehr geht...

O-Ton 3 (Genial daneben, 7 Sek.): "Also ich bin ja der Meinung, Sie sollten mal flott die Lösung vorlesen, weil ... das kriegt hier... man kann hier ja gar nicht mehr denken."

Sprecherin: Hella von Sinnen darf als Stammgast natürlich genauso wenig fehlen wie Wigald Boning, der sich seinen Platz am Ratetisch redlich verdient hat.

O-Ton 4 (Genial daneben, 10 Sek.): "Meistens ist es ja so in dieser Sendung, dass überhaupt kein Mensch irgendwas..., wenn, dann durch Zufall...Obwohl Herr Boning als gelernter Ornithologe sämtliche Fragen, wo es um Fische geht, immer gut beantwortet hat."

Sprecherin: Unterstützung kommt in wöchentlich wechselnder Besetzung von der Crème de la Crème der deutschen Comedy: Die weiß zwar auch nicht mehr als alle anderen. Dafür treibt die sich aber oft gegenseitig in den Wahnsinn.

O-Ton 5 (Genial daneben, 10 Sek.): "Ist das jetzt wirklich ein Werkzeug vielleicht?" "Halt, nein!" "Hat er doch nicht gesagt." "Er hat aber gesagt..." "Warum schreist du mich an? Sind wir schon verheiratet? Warum brüllst du mich so an?"

Sprecherin: Im Mittelpunkt steht natürlich immer noch die Suche nach den Antworten. Und ganz, ganz selten legt der wilde Haufen sogar mal eine Punktlandung hin.

O-Ton 6 (Genial daneben, 6 Sek.): "Richtige Antwort." "Nein, ist doch nicht wahr! Wie geil ist das denn?"

Sprecherin: Um es mit den Worten des "alten Mannes" zu sagen:

O-Ton 7 (Genial daneben, 2 Sek.): "Einschalten! Bei RTL ZWEI!"

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie also Ihr Allgemeinwissen auch ein bisschen aufpolieren möchten: "Genial daneben" gibt's (ab 29.2.) immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell