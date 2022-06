Messe Berlin GmbH

Noch mehr Fun auf dem Messegelände: Berlin Travel Festival ergänzt Angebot der Boot & Fun Berlin

Berlin

BOOT & FUN BERLIN erweitert Angebotsspektrum zum Thema Reisen - Berlin Travel Festival findet zukünftig unter dem Dach der BOOT & FUN BERLIN auf dem Berliner Messegelände statt - Save the date: BOOT & FUN BERLIN - 24. bis 27. November 2022 | Berlin Travel Festival - 25. bis 27. November 2022

Die BOOT & FUN BERLIN, die in diesem Jahr vom 24. bis 27. November 2022 stattfinden wird, erweitert ihr Angebot für alle, die ihre Freizeit gerne auf, im oder am Wasser verbringen. Zukünftig findet das BERLIN TRAVEL FESTIVAL unter dem Dach der beliebten Berliner Boot- und Freizeitmesse statt. Für Reise-Enthusiasten und Travelholics bedeutet das: Noch mehr FUN auf dem Messegelände.

"Reisen und Freizeit gehören naturgemäß zusammen. Das BERLIN TRAVEL FESTIVAL bietet neue Anregungen für die Urlaubsplanung im nächsten Jahr und lädt dazu ein, neue Destinationen, Urlaubsaktivitäten und Travel-Trends kennenzulernen. Damit ist das Festival eine perfekte Ergänzung zum Angebot, das wir auf der Boot- und Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN machen", sagt Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin.

Drei Tage Travel & more

Vom 25. bis 27. November 2022 findet das dreitägige Reise- und Lifestyle-Festival auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Das Ausstellerportfolio reicht von Destinationen, Reiseveranstaltern, Unterkünften und Transportmitteln über Verlage für Reiseliteratur, Hersteller von Travel-Gadgets und Tiny-House- Experten bis hin zu verschiedenen Marken, die sich dem Reisen verbunden fühlen.

Herzstück des Festivals wird ein umfangreiches Bühnenprogramm sein. Neben spannenden Reisevorträgen erwarten die Besucher eine Reihe von Podiumsdiskussionen mit Reiseexperten, Workshops und ein umfangreiches Familien-Mitmachprogramm. In der Vergangenheit fand das BERLIN TRAVEL FESTIVAL - als Consumer-Partnerveranstaltung der ITB Berlin -parallel zur ITB- in der Arena Treptow statt. Da sich die ITB Berlin künftig auf den B2B-Bereich fokussiert, ergänzt das BERLIN TRAVEL FESTIVAL künftig das Angebot der Boot- und Freizeitmesse im November.

Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN BERLIN: "Mit dem BERLIN TRAVEL FESTIVAL bauen wir unser Angebot um eine wichtige Komponente aus. Sei es Reise-, Boot- oder sonstige Freizeitplanung - im November findet unser Publikum auf der BOOT & FUN Berlin zahlreiche Inspirationen, Ideen und Trends, um die neue Saison zu planen. Für unsere Aussteller und Partner ergeben sich gewinnbringende Synergien und die Möglichkeit der Erschließung neuer Zielgruppe. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Berlin Travel Festival."

Bernd Neff, Gründer des Berlin Travel Festival: "It's all about the Experience! Wir sind überglücklich durch diesen Zusammenschluss eine noch größeres Erlebnis- und Informationsforum für unsere Community zu schaffen und verpflichten uns damit auch gleich unserem diesjährigen Motto: Die Welt neu entdecken."

BOOT & FUN BERLIN bereit zum Ablegen

Die BOOT & FUN BERLIN findet vom 24. bis 27. November 2022 in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm statt. Wassersportler, Wassertouristen, Camper, Angel-Enthusiasten und solche, die es werden wollen, treffen sich kurz nach Ende der Saison auf der BOOT & FUN BERLIN. Die Boots- und Freizeitmesse inmitten Europas größtem Binnenwassersportrevier vereint Freizeitangebote auf, im und am Wasser an einem Ort. An vier Tagen dreht sich alles rund um die Themen Freizeit, Erlebnis und Mobilität: Neben Deutschlands größter Messe zum Trendthema Angeln - ANGELWELT BERLIN - finden auch die AUTO CAMPING CARAVAN und die TRANSPORTER TAGE BERLIN im Verbund mit der BOOT & FUN BERLIN statt.

Weitere Informationen unter boot-berlin.de und berlintravelfestival.com.

