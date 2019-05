Messe Berlin GmbH

YOU Summer Festival eröffnet und begrüßt Politik-Prominenz

Berlin

Heute startete das YOU Summer Festival mit einer außergewöhnlichen Eröffnung. Am Eingang Nord des Berliner Messegeländes wurden die Besucher mit einer bunten Show begrüßt. Gestaunt wurde über die spektakuläre Abseilübung der GSG 9 der Bundespolizei und die sportlichen Stunts der Parcourläufer von SPRUNG.RAUM und Parkour Kleinmachnow e.V. Die Maskottchen Herthinho von Hertha BSC, Bully von den Berliner Eisbären, Chessy vom Deutschen Schachverband sowie Impfmuffel der Initiative "Entschieden. Gegen Krebs" brachten nicht nur gute Laune mit, sondern verteilten T-Shirts an das Publikum. Künstlerisch abgerundet würde das actionreiche Programm von einer live Spray Vorführung von der Battle of School.

Bundespolitikerin Renate Künast auf Eröffnung

Renate Künast, MdB, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, informierte sich am Eröffnungstag über das breite Jugendangebot auf dem YOU Summer Festival. Schwerpunkt ihres Presserundgangs war das Bildungssegment. Im Future's Space tauschte sich Künast unter anderem mit Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhauses Berlin aus.

Weitere Highlights am Wochenende

Das YOU Summer Festival wartet mit weiteren Highlights am Wochenende auf. Besucher erwartet die geballte Topriege an Social Media Stars mit der TubeTour meets YOU und der YOU Squad. Außerdem gibt es ein vielseitiges Bühnenprogramm von renommierten Musikförderprojekten wie Vokalhelden und Jugend musiziert bis hin zu Rap, RnB, Pop, Rock und Singer-Songwriter Künstler.

Weitere Politik-Prominenz angekündigt

Am Sonntag hat sich Sawsan Chebli, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, sowie Lisa Paus, MdB, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einem Rundgang angemeldet.

