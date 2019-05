Stage|Set|Scenery: Guter Ton macht die Musik / Audio-Segment ausgebucht - Live-Präsentationen im SoundLab auf der Stage|Set|Scenery unter anderem von Gerriets, Shure und Müller-BBM

Messe Berlin GmbH

Von akustischer Raumbeeinflussung bis zu digitaler, drahtloser Tontechnik - auf der Stage|Set|Scenery, die vom 18. bis 20. Juni in Berlin stattfindet, kann sich das Fachpublikum über die neusten technischen Entwicklungen in der Audiotechnologie informieren. Auf der internationalen Fachmesse für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik präsentieren nationale und internationale Aussteller Neuheiten aus den Bereichen Audiotechnik, Akustik und akustische Ausstattung sowie Beschallungstechnik und Elektroakustik. Mit 35 Prozent Neuausstellern ist das Audio-Segment ausgebucht. Mit dabei sind Key Player der Branche wie unter anderem Meyer Sound, Yamaha, Gerriets und d&b audiotechnik. DPA Microphones, Kling & Freitag und Yamaha präsentieren ihre Innovationen zum ersten Mal auf der Messe.

Komplettiert wird das wachsende Audio-Segment der StageISetIScenery durch die Kooperation mit dem Verband deutscher Tonmeister (vdt). Dieser lädt Mitglieder und Interessierte zum Austausch und Gespräch an seinen Stand in Halle 22 ein.

Guten Ton muss man hören

Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Theatertechnik kann Ton weder visuell dargestellt noch in Worten erklärt werden. Man muss ihn hören und auf sich wirken lassen. So bietet das SoundLab dem Fachpublikum die Möglichkeit, sich abgeschirmt vom übrigen Messegeschehen und unter guten akustischen Bedingungen von den neuesten Trends in der Audiotechnologie zu überzeugen. Ob Klassik, A cappella oder Musical - im SoundLab auf der Stage|Set|Scenery in Halle 22 wird jeder Ton effektvoll in Szene gesetzt. Auf dem Programm stehen Livepräsentationen von Unternehmen wie Gerriets, KS Beschallungstechnik, Müller-BBM, DPA Microphones, Kling & Freitag und Shure.

Round Tables mit dem Schwerpunkt "Sound" runden das Rahmenprogramm für Audiointeressierte ab. Gerriets präsentiert aktuelle Entwicklungen im Bereich Schienen-, Projektions- und Akustiksysteme (RoundTable 21, Dienstag 18. Juni, 17-17:45 Uhr). Bo Brinck und Florian Kresse, DPA Microphones, gehen der Frage nach, wie Mikrofone bei Aufführungen platziert werden sollten, um bestmögliche Sprachqualität zu garantieren (RoundTable 22, Donnerstag 20. Juni, 15-15:45 Uhr). Matthias Fehr, Stella Morabito (beide APWPT) und Hubert Eckart (DTHG) sprechen am RoundTable 23 über Frequenzen für drahtlose Produktionswerkzeuge (Donnerstag 20. Juni, 15-16:45 Uhr). Einen Tag nach der Messe, am 21. Juni, stehen Exkursionen auf dem Programm, bei denen dem Fachpublikum und Ausstellern ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht wird. So kann unter anderem in einer neunzigminütigen Führung das Funkhaus Berlin - eine bis heute hoch geschätzte Anlage für Musikproduktion - mit seinen Aufnahmesälen entdeckt werden. Einen Einblick in den komplexen Produktionsprozess der Mischpult-Produktion mit dem Prädikat "Made in Germany" erhält der Besucher bei einem Rundgang durch die Fertigungsabteilung der Firma Stage Tec.

Alle Informationen zu den Exkursionen und zur Anmeldung gibt es hier: https://www.stage-set-scenery.de/Fachbesucher/Exkursionen/.

Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unter www.stage-set-scenery.de.

Akkreditieren Sie sich für die Stage|Set|Scenery 2019 ab sofort online unter www.stage-set-scenery.de/Presse/Akkreditierung/. Bitte beachten Sie, dass es keinen Akkreditierungsschalter an den Eingängen Vorort geben wird. Eine Akkreditierung ist ausschließlich online möglich.

Die Stage|Set|Scenery im Überblick: Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit den Schwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur und Fachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik, Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik, Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für die in die Messe integrierte International Stage Technology Conference verantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre im Juni auf dem Berliner Messegelände statt.

