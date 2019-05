Messe Berlin GmbH

YOU Summer Festival: Style up your life

Berlin

Lifestyle Bereich mit den neusten Modetrends, Must-Have Produkten und DIY Ideen zum Selbermachen.

Der Lifestyle District kombiniert Entertainment und Freizeitgestaltung auf dem YOU Summer Festival. Vom 24. bis 26. Mai 2019 zeigen Aussteller was Jugendliche sehen wollen: Modetrends, It-Produkte und DIY Ideen zum Nachmachen. Hier können sich die jungen Besucher Input holen und inspirieren lassen.

Lifestyle District: Fashion - Beauty - DIY

Der Lifestyle District des YOU Summer Festivals ist auf die Interessen von Jugendlichen ausgerichtet. Aktuelle Trends, Lifestyle-Neuheiten und exklusive Fan-Artikel stellen die Aussteller für die Besucher bereit. Hier eine Auswahl der Highlights im Lifestyle District:

Mit Instagram zusammen werden auf der YOU unter dem Hashtag #friendtastic Freundschaften gefeiert. Es gibt verschieden Aktionen am Stand: SO COSI graviert exklusiv vor Ort limitierte Freundschaftsarmbändchen, Mathilde Burnecki von Instagram wird Freitag und Samstag die besten Tipps und Tricks zu Instagram verraten und Special Guest leoobalys spricht über das Thema Freundschaft.

Die Trendsetter Marke Yentelier ist auch in diesem Jahr mit einem Stand vertreten. Hier gibt es aktuelle Yentelier-Produkte zu kaufen und der ein oder andere Künstler wird vor Ort sein. Besucher können gespannt sein.

Ob stylische Beutel, coole T-Shirts oder gemütliche Hoodies, am Gemeinschaftsstand vom YOU Summer Festival und Shirttube ist für jeden etwas dabei. Hier können nicht nur die Lieblingsmotive ausgewählt, sondern die neuen Lieblingsstücke noch direkt vor Ort personalisiert werden. Shirttube bedruckt die verschiedenen Textilien professionell und hochwertig. Besucher können sich so ihr eigenes YOU-Stück kreieren und Teil der YOU Summer Festival Community werden.

Gestalte dein Festival Gadget am Stand von BRAVO und Pilot Pen! Am gemeinsamen Stand von BRAVO und Pilot Pen wird es kreativ. Hier werden Festival Gadgets mit dem PINTOR Stiften von Pilot gestaltet. Zudem ist DIY-Influencerin Jette vor Ort und bei der großen BRAVO/Pilot-Verlosung können tolle Gewinne abgestaubt werden.

Am bigFM Stand gibt es die Chance freshe Fotosessions mit den Liebsten vor der Fotowand oder in der Fotobox zu machen! Besucher sind herzlich eingeladen beim Webradio vorbeizukommen.

Leoobalys & die Familie werden exklusiv ihren neuen Merch zu absoluten und einmaligen Sonderpreisen an ihrem Stand anbieten. Leo wird am Samstag sowie Sonntag vor Ort sein und zu bestimmten Zeiten zum Meet&Greet bereitstehen.

Textmarker und Kugelschreiber - Diese zwei sind das perfekte Match in Schule und Büro. Bei der Schneider Teamchallenge "Surfer sucht Leuchte" können Besucher testen, ob auch sie ein perfektes Match sind. Beim Geschicklichkeitsspiel muss "die Leuchte" berühmte Pärchen finden, während sich der andere auf dem Rodeo Surfboard behauptet. Je länger jemand auf dem Board steht, desto länger kann "die Leuchte" Pärchen verlinken und desto mehr Gewinne gibt es.

Bei FUJIFILM gibt es Sofortbilder so einzigartig wie dein Moment! Am Stand können sich Jugendliche shooten lassen, die Fotoerlebnisse teilen und an die Pinnwand heften oder als kostenloses Andenken mit nach Hause nehmen.

Bei Battle of Schools können Jugendliche Teil der urbanen Berliner Street Art Szene werden und hautnah das Sprühen mit der Acrylfarbdose ausprobieren. Zeichnen, sprayen, tapen oder stencils anfertigen mit prominenten Szenegrößen, alles an einem Stand. Außerdem: Ein täglicher Graffiti Battle, der die besten Sprayer der Stadt in die Legalität befördert und Preise für hochwertige Spraykunst an Schüler und Schulen vergibt.

Ben & Jerry's ist mit dem Tour Bus vor Ort und versorgt die Besucher mit leckerem Eis. Von Freitag bis Sonntag kann auf Liegestühlen gechillt, Schnappschüsse in der Fotobox gemacht und natürlich ganz viel Eis gegessen werden. Es wird N'ice!

Am Dole Stand dreht sich alles um das gesunde Snacken. Hier zeigen Banane und Ananas wie fruchtig Fast Food sein kann. Als coole Ananas-Pommes und Bananen-Currywurst spendieren sie allen Besuchern die Extraportion Vitaminpower. Das Highlight: Wer die geniale VR-Brille aufsetzt, kann eine Dole Bananen-Farm im 360° Modus besichtigen und mittels Virtual Reality fast live erleben.

Nudeln mal ganz anders. Riesa stellt verschiedene Nudelsorten aus dem Sortiment vor. Witzige Formen, die Spaß machen beim Essen sowie Klassiker, die jeder kennt und liebt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Dazu laufen Rezeptvideos im Hintergrund und in kurzen Ausschnitten werden Einblicke in die Nudelherstellung bei Riesa gegeben.

Im Rahmen der Transformers Tour 2019 besucht der Optimus Prime Truck die YOU. Transfomers Fans jeden Alters können Action wie im Film live im Sommergarten erleben. Ein riesiger Hingucker erwartet die Besucher mit dem über 16 Meter langen und blitzblank polierten Truck. Rund um den Optimus Prime Truck kann man mit Original-Transformers Go-Karts Rennen fahren oder am Glücksrad tolles gewinnen.

Just Trisha steht für individuell handgefertigten Schmuck. An dem Stand gibt es handbemalte Druckknöpfe, mit denen man täglich neue Schmuckstücke zaubern kann. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Ohrsteckern, Ohrringen und Armbändern. Für die Leseratten sind auch noch ganz besondere Lesezeichen an dem Stand zu haben.

Schüler und Lehrer aufgepasst, bei Odernichtoderdoch gibt es süße Schreibwaren und schöne Wohnaccessoires zum Bestaunen und Kaufen. Am Stand können Glückslose mit großartigen Rabatten ergattert werden. Das Team freut sich auf Besucher und zeigt gern die Pastellwelt von Odernichtoderdoch!

Das Start-Up drivEddy aus Berlin Mitte hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg zum eigenen Führerschein so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Neben einem kostenlosen Beratungsservice und Starter-Paketen bei zertifizierten Top-Partner Fahrschulen in deiner Umgebung, hat drivEddy noch eine kostenlose App, mit der man spielend leicht für die Theorieprüfung lernen kann.

Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.

Über das YOU Summer Festival

Vom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriege an Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.

