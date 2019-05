Messe Berlin GmbH

Wolf-Dieter Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Berlin wiedergewählt

Berlin (ots)

Der Aufsichtsrat der Messe Berlin GmbH hat in seiner heutigen Sitzung Wolf-Dieter Wolf zum Vorsitzenden gewählt. Wolf ist seit dem 1. Januar 2010 Aufsichtsratsmitglied der Messe Berlin GmbH. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats ist er seit April 2017 tätig.

Zur ersten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Messe Berlin wurde Wirtschaftssenatorin Ramona Pop gewählt. Zweiter Stellvertreter wurde Thomas Jaegler, Konzernbetriebsratsvorsitzender der Messe Berlin GmbH.

Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de

