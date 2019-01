Grüne Woche Aktuell - 24. Januar 2019

Messe Berlin GmbH

AKTUELLE TERMINHINWEISE: Langer Freitag (25.1.) mit verlängerter Öffnungszeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

25.1., 12:00 Uhr: Fototermin Die Messe Berlin begrüßt den 300.000. Besucher der Grünen Woche 2019 mit einem Präsentkorb vom ErlebnisBauernhof Ort: Messegelände, Eingang Ost, Halle 14.1

Inhaltsverzeichnis:

- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - Klöckner ehrt Sieger des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2019

Klöckner und Müller präsentieren 10-Punkte-Plan für nachhaltigen - Kakao

- Ist ihr noch nie passiert: Jutta Jambroschek ist die 200.000. Besucherin - #Lebensministerium: Bau Dir Deine Agrarlandschaft - Partnerland Finnland: Arktische Beerenvielfalt - Aufgalopp zum HIPPOLOGICA Masters Cup - Prominente Reiter am Start - ErlebnisBauernhof: Backbus macht Kindern Lust auf ausgewogene Ernährung - Erlebniswelt Heimtiere: Messepremiere für die Schwimmwühle - Blumenhalle: Sinne schärfen, Reise gewinnen - Aus aller Welt - Kalter Kaffee aus Thailand - Aus deutschen Regionen - Projekt Landaufschwung buhlt um Rückkehr junger Menschen ins Sauerland - Öko-smarte Start-ups aus Berlin setzen auf Lösungen zur Müllvermeidung - Mecklenburg-Vorpommern: Bio-Fleischprodukte vom Bruderhahn - Handel trifft Brandenburger Produktvielfalt - Vorschau Veranstaltungen am Freitag, 25. Januar - Pressetermine am Freitag, 25. Januar

Detaillierte Informationen zum Inhaltsverzeichnis finden Sie unter: https://www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/

