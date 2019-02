smava GmbH

Minus 10 Prozent: smava weitet Negativzins-Kredit erneut aus

- Seit Marktstart 2017 wurden Negativzins-Kredite im Wert von über 20 Millionen Euro ausgezahlt - Durch smava vermitteltes Kreditvolumen ist 2018 um 70 % auf über 2 Milliarden Euro gestiegen - Kreditkonditionen im Überblick: https://www.smava.de/kredit/aktionskredit/

Das Kreditportal smava (https://www.smava.de) führte 2017 als erster Anbieter in Deutschland einen negativen Zinssatz für Ratenkredite ein. Seitdem bietet smava seinen Negativzins-Kredit mit Zinssätzen zwischen minus 0,4 und minus 5 Prozent an. Nun weitet das Portal sein Angebot erneut deutlich aus: Seit heute ist erstmals in Deutschland ein effektiver Jahreszinssatz von minus 10 Prozent verfügbar.

Negativzins-Kredite im Wert von über 20 Millionen Euro ausgezahlt

Wer die Voraussetzungen erfüllt, bekommt den Negativzins-Kredit zu den beworbenen Konditionen ausgezahlt. Seit der Einführung im Jahr 2017 haben Kreditnehmer insgesamt Kredite im Wert von über 20 Millionen Euro zu einem negativen Zinssatz aufgenommen. "Der Negativzins-Kredit wird inzwischen seit fast zwei Jahren vergeben und wurde in Millionenhöhe ausgezahlt. Er ist eine reale und sehr günstige Alternative zum teuren Dispokredit", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.

Kreditinteressenten profitieren auch von Alternativangeboten

Der Negativzins-Kredit ist für alle Angestellten, Beamten und Arbeiter mit ausreichender Kreditwürdigkeit verfügbar. Im Rahmen der Kreditantragsprüfung wird eine Kreditkonditionenanfrage bei der Schufa gestellt. Diese wirkt sich nicht auf den Schufa-Score der Kreditinteressenten aus - auch nicht, wenn der Kredit abgelehnt wird. In diesem Fall sucht smava nach alternativen Kreditangeboten. "Wir gehen davon aus, dass man nur dann einen Kreditantrag stellt, wenn man den angefragten Geldbetrag auch tatsächlich benötigt. Deshalb suchen wir auch nach alternativen Kreditangeboten. Diese sind sehr oft günstiger als die der Hausbank", sagt Alexander Artopé. 2018 zahlten Kreditnehmer bei smava im Schnitt rund zwei Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt (https://smava.press/kreditkosten2018).

Verbraucher profitieren vom Wettbewerb

2015 brachte das Kreditportal smava als erster Online-Anbieter einen Null-Prozent-Kredit in Deutschland auf den Markt. Kurz danach boten auch andere Anbieter einen solchen Kredit an. Dasselbe ist beim Negativzins-Kredit zu beobachten. Diesen brachte smava 2017 als erster Anbieter in Deutschland auf den Markt. Andere Anbieter zogen nach.

Vermitteltes Kreditvolumen ist 2018 um 70 % auf über 2 Milliarden gestiegen

Von Jahr zu Jahr etabliert sich smava stärker als eine der zentralen Online-Anlaufstellen für Ratenkredite in Deutschland. Das erklärt, warum das von smava vermittelte Kreditvolumen stark wächst. 2017 vermittelte smava Kredite mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro. 2018 wurden Kredite in Höhe von über 2 Milliarden Euro vermittelt. Damit wächst smava deutlich stärker als der Markt.

Weiterführende Informationen

Repr. Bsp. gemäß §6a PAngV: Nettodarlehensbetrag: 1.000 EUR, Laufzeit: 24 Monate, 24 Raten zu je 37,25 EUR, effektiver Jahreszins: -10 %, gebundener Sollzins: -10,49 % p.a., Gesamtbetrag: 893,64 EUR. solarisBank AG, Anna-Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin

Über smava

Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer bei smava über zwei Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro, davon allein in 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.

