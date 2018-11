ALDI Ökogas beziehen und Klima schützen

ALDI SÜD erweitert sein Angebot im Energiebereich. Ab sofort können Kunden neben ALDI Grünstrom auch ALDI Ökogas nutzen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/108584 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD erweitert sein Angebot im Energiebereich. Ab sofort können Kunden neben ALDI Grünstrom auch ALDI Ökogas nutzen. Damit bietet ALDI SÜD eine Möglichkeit an, klimaneutral zu heizen und so zum Klimaschutz beizutragen.

Mit der Nutzung von ALDI Ökogas können Kunden bewusst das Klima schonen. Denn die CO2-Emissionen, die bei der Nutzung von Ökogas entstehen, werden zu 100 Prozent klimaneutral kompensiert. Für ALDI Ökogas arbeitet ALDI SÜD mit dem Online-Energieversorger 123energie, einer Marke der Pfalzwerke, zusammen. Die CO2-Neutralität stellt der Anbieter durch die Investition in weltweite Klimaschutzprojekte sicher, welche CO2-Emissionen einsparen. Die Projekte sind nach dem internationalen Standard, dem sogenannten "Gold Standard" zertifiziert. Aktuell sind beispielsweise Projekte zum Bau eines Windparks in Indien sowie Deponiegas-Auffangvorrichtungen in China geplant. "Für uns als klimaneutrales Unternehmen ist es wichtig, auch unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, umweltbewusst zu handeln. ALDI Ökogas ist daher eine sehr gute Ergänzung zu unserem bestehenden Grünstrom-Angebot", erklärt Vittorio Rotondo, zuständig für ALDI Services bei ALDI SÜD.

Das neue ALDI Ökogas kann online oder telefonisch über eine Servicehotline in Anspruch genommen werden. Zur Wahl stehen zwei Tarife: entweder mit flexibler Vertragslaufzeit oder mit attraktivem Neukundenbonus. Während der Vertragslaufzeit von zwölf Monaten gewährt ALDI SÜD eine Preisgarantie. Über einen Gaspreisrechner können die Kosten bei angegebenem Verbrauch im Vorfeld berechnet werden.

Als erster großer Lebensmittelhändler handelt ALDI SÜD seit 2017 klimaneutral. Seitdem wird der Strombedarf aller Filialen, Logistik- und Verwaltungszentren mit Ökostrom gedeckt. Mit der Nutzung von ALDI Grünstrom können Kunden seit Ende 2016 ebenfalls nachhaltigen Strom für den Eigenverbrauch nutzen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. ALDI Grünstrom wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft gewonnen und stammt vollständig aus TÜV SÜD zertifizierten Kraftwerken.

Hier geht es zu dem neuen Ökogas-Angebot: www.aldi-gruenstrom.de. Informationen zum Engagement von ALDI SÜD für den Klimaschutz gibt es hier: https://unternehmen.aldi-sued.de/de/verantwortung/umwelt/klimaschutz/.

