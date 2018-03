BDI zum Etappenziel in den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt: Damit fängt die Arbeit erst richtig an

Berlin (ots) - Zu den auf dem heutigen EU-Gipfel verabschiedeten Leitlinien für die Brexit-Gespräche äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Damit fängt die Arbeit erst richtig an"

"Das sind gute Nachrichten vom Europäischen Rat. Es ist sehr wichtig für unsere Unternehmen, dass die EU-Mitgliedstaaten das nächste Etappenziel in den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt erreicht haben. Das Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich läuft jetzt auf ein umfassendes Handelsabkommen hinaus. Die Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals brauchen dringend Orientierung, welche Regeln im Außenhandel, im Transportwesen und in der Regulierung dauerhaft gelten sollen. Das Vereinigte Königreich muss sich mit der EU bis Oktober auf die politischen Eckpunkte einigen, um erfolgversprechende Verhandlungen zu eröffnen. Damit fängt die Arbeit erst richtig an."

