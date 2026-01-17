Diese Zollankündigung ist grotesk

Berlin (ots) - "Das ist ein echter Meilenstein, besonders in diesen Zeiten. Das Mercosur-Abkommen wird auf beiden Seiten des Ozeans zu mehr Wachstum und Wohlstand führen. Hier entsteht ein Markt von globaler Bedeutung mit mehr als 750 Millionen Menschen. Das Abkommen würde schrittweise rund 91 Prozent aller EU-Exporte in den Mercosur zollfrei stellen. Und es kann Rückenwind für weitere Abkommen geben, die jetzt folgen müssen", fordert BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura ...

mehr