Jahresauftakt-PK BGA : Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen

Berlin (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein wirtschaftlich schwieriges Jahr liegt hinter dem Großhandel. Wie ist die Lage im Großhandel tatsächlich? Wie bewerten die Unternehmen ihre aktuelle Situation - und welche Erwartungen haben sie für das kommende Jahr?

Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), stellt im Rahmen der Pressekonferenz Großhandel die Ergebnisse der aktuellen Unternehmensumfrage vor und ordnet sie wirtschafts- und handelspolitisch ein.

"Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen"

am Dienstag, 13. Januar 2026

10:30 Uhr, per Zoom

Bitte melden Sie sich unter folgendem Link an: https://eveeno.com/bga-pk-grosshandel_2026. Die Zugangsdaten werden Ihnen nach Anmeldung automatisch zugesandt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

  • 29.12.2025 – 09:38

    BGA-Präsident Jandura im Jahresrückblick: Ein Jahr der Ernüchterung

    Berlin (ots) - "Wenn ich heute zurückblicke, dann war 2025 vor allem ein Jahr der wirtschaftlichen Ernüchterung. Die Stimmung im Groß- und Außenhandel war geprägt davon, dass Probleme erkannt wurden, ihre Lösung aber zu langsam vorankommt. Viele Unternehmen haben sich nicht mehr gefragt, wie sie wachsen können, sondern wie sie durch diese Phase kommen. Das muss ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:20

    Mercosur darf nicht scheitern

    Berlin (ots) - "Die Abstimmung über das Mercosur-Abkommen ist eine Bewährungsprobe für Europa. Wir müssen jetzt mit einer Stimme sprechen. Nationale Interessen einzelner Staaten dürfen nicht überwiegen. Sonst vertun wir eine historische Chance. Die Bundesregierung tut richtig daran, im Vorfeld der Verhandlungen in Brüssel den Druck hochzuhalten. Dieses Abkommen darf nicht scheitern", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:08

    Weiter keine Erholung im Export

    Berlin (ots) - "Der deutsche Export steht weiter unter Druck. Eine bloße Seitwärtsbewegung ist keine Erholung - im Gegenteil: Wir verlieren kontinuierlich Marktanteile in den wichtigsten Weltregionen außerhalb Europas. Die deutlichen Einbrüche, insbesondere in unseren zentralen Zielmärkten USA und China, sprechen eine unmissverständliche Sprache. Die Bundesregierung muss als Antwort darauf dringend den europäischen Absatzmarkt stärken. Der Binnenmarkt muss vollendet ...

    mehr
