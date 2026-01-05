BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Jahresauftakt-PK BGA : Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen

Berlin (ots)

ein wirtschaftlich schwieriges Jahr liegt hinter dem Großhandel. Wie ist die Lage im Großhandel tatsächlich? Wie bewerten die Unternehmen ihre aktuelle Situation - und welche Erwartungen haben sie für das kommende Jahr?

Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), stellt im Rahmen der Pressekonferenz Großhandel die Ergebnisse der aktuellen Unternehmensumfrage vor und ordnet sie wirtschafts- und handelspolitisch ein.

"Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen"

am Dienstag, 13. Januar 2026

10:30 Uhr, per Zoom

