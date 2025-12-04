PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kindergeld steigt ab Januar 2026
BA-Presseinfo Nr. 53

Nürnberg (ots)

Mehr Kindergeld für Familien

Nürnberg Ab Januar 2026 steigt das Kindergeld einheitlich für jedes Kind um vier Euro auf 259 Euro pro Monat. Die Familienkasse passt die Beträge automatisch an und zahlt sie ab Januar in der neuen Höhe aus. Die mehr als 10 Millionen Kindergeld-Berechtigten, die bereits Kindergeld erhalten oder beantragt haben, müssen von sich aus nicht aktiv werden.

Die aktuellen Auszahlungstermine können im Internet abgerufen werden.

Digitales Angebot der Familienkasse

Mit dem Familienkassen-Profil im Online-Konto der Bundesagentur für Arbeit lassen sich Anträge und Anliegen bei der Familienkasse schnell, sicher und bequem online erledigen. Mehr als die Hälfte der Anträge erreichen die Familienkasse bereits online. Weitere Informationen und Hinweise zur Nutzung der e-Services der Familienkasse unter https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/eservices-fuer-familien .

