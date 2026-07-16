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Fall aus NDR Recherche zu internationalem Vergewaltigernetzwerk löst Ermittlungen in Berlin aus

Hamburg (ots)

Ein 68-jähriger Berliner soll über Jahre zahlreiche Frauen betäubt, vergewaltigt und seine Taten gefilmt haben. Wegen 22 Taten an 14 Frauen hat die Staatsanwaltschaft Berlin nun Anklage erhoben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es insgesamt 58 Betroffene gibt. Die Ermittlungen wurden ausgelöst durch einen Fall in Niedersachsen, den NDR Journalistinnen aufgedeckt hatten, wie nun die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte. Der Angeschuldigte schweigt laut Staatsanwaltschaft Berlin zu den Vorwürfen.

Die NDR Journalistinnen Isabell Beer und Isabel Ströh hatten durch ihre jahrelange Undercover-Recherche auf frei zugänglichen Pornoseiten und in Chat-Gruppen ein internationales Vergewaltiger-Netzwerk aufgedeckt. Im Zuge der Recherchen hatten sie die Polizei auf Nutzerprofile eines Mannes aus Niedersachsen aufmerksam gemacht. Dadurch ausgelöste Ermittlungen stoppten diesen Mann schließlich. Bevor der Haftbefehl vollstreckt werden konnte, starb der 60-jährige Mann in einem Unfall ohne Fremdeinwirkung.

Laut Staatsanwaltschaft Berlin soll der Niedersachse mit dem nun angeklagten Berliner Mann in Kontakt gestanden haben.

Die beiden Männer sollen sich demnach über die Pornoseite “xHamster” über Schlafmittel ausgetauscht haben. Der Mann aus Niedersachsen hatte seine Frau über 15 Jahre immer wieder betäubt, vergewaltigt und die Übergriffe gefilmt. Die Videos verbreitete er auf frei zugänglichen Pornoseiten und in geschlossenen Messenger-Gruppen, in denen sich Täter über Dosierungen, K.o.-Mittel und ihre Verbrechen austauschten. Auf einer Pornoseite wurden seine Vergewaltigungsvideos millionenfach aufgerufen. Online tauschte er sich offen mit anderen Nutzern über das Betäuben von Frauen aus. Laut Staatsanwaltschaft Berlin auch mit dem Berliner Mann. Diesem wird vorgeworfen, Frauen mit Hilfe von Schlafmitteln in Kombination mit Alkohol sediert und anschließend vergewaltigt zu haben. Die Frauen soll er über Dating-Plattformen kennengelernt haben, so die Staatsanwaltschaft.

Der Fall in Berlin ist nicht der einzige, in dem der Mann aus Niedersachsen eine Rolle spielte. In Österreich wurde ein 42- Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte seine Partnerin betäubt, vergewaltigt und sich mit dem Mann aus Niedersachsen darüber ausgetauscht. Auch hier führten die Chatnachrichten zu den Ermittlungen. STRG_F und das ARD-Magazin Panorama hatten darüber berichtet.

STRG_F wird vom NDR für funk produziert.

Mehr zur Recherche im Fall des Mannes aus Niedersachsen: Wir finden die Täter | STRG_F EPIC und zu verschiedenen Festnahmen, u.a. im Fall aus Österreich: Das Vergewaltiger-Netzwerk: Festnahmen und neue Uploads | STRG_F

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