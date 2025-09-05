RTLZWEI

Vier Folgen am Stück "Krass Schule - die jungen Lehrer": Zurück bei RTLZWEI

Das RTLZWEI-Kultformat ist zurück im linearen TV

"Krass Schule - die jungen Lehrer" ab 27. September 2025, immer samstags vier Folgen, ab 08:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Nach dem Start auf RTL+ kommt das Kultformat "Krass Schule - die jungen Lehrer" nun zusätzlich ins lineare Fernsehen. Ausstrahlung ab 27. September 2025, immer samstags ab 08:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Im Juli 2025 startete "Krass Schule - die jungen Lehrer" als Streaming-Highlight auf RTL+. Jetzt kehrt das Kultformat zurück ins lineare TV - und das mit geballter Power: jeden Samstagvormittag von 08:15 Uhr bis 10:15 Uhr sind gleich vier Folgen der Soap zu sehen.

Darum geht's:

Dietrich Nolting (Thomas Adamek) gibt seinen Lehrerjob auf und gründet die Nachhilfeschule "DiNo", doch der Eröffnungstag verläuft chaotisch, vor allem wegen der schwierigen Schülerin Summer, deren folgenschwere Behauptung alles infrage stellt. Thea (Aline Jost) unterstützt ihn beim Aufbau, während Jessi (Jessica Faust) sich um Rosa (Janina Andre) kümmert, die nach einem Zusammenbruch über ihre kriselnde Beziehung zu Leonard nachdenken muss. Leonard gerät durch einen Fehler unter Druck, die geplünderte WG-Kasse zurückzuzahlen, und sucht gemeinsam mit Tobias nach einer Lösung. Felix (Kevin Reumann) versucht unterdessen, sich ein zweites Standbein als Coach aufzubauen - mit unerwarteten Komplikationen.

Die Zuschauer dürfen sich auf dramatische Wendungen, überraschende Entwicklungen und viele zwischenmenschliche Turbulenzen freuen. Von der chaotischen Eröffnung der Nachhilfeschule über geheime Intrigen bis hin zu großen Gefühlen bietet "Krass Schule - die jungen Lehrer" eine Mischung aus Spannung, Humor und emotionalen Geschichten.

"Krass Schule - die jungen Lehrer" ab 27. September 2025, immer samstags vier Folgen, ab 08:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von La Paloma TV und RedSeven produziert.

Über "Krass Schule - die jungen Lehrer":

Nach dem langjährigen Erfolg im TV kehrt das Format in neuer Form zurück: Eine moderne Nachhilfeschule, alte Bekannte, neue Gesichter und viele Herausforderungen. Der typische Mix aus Drama, Freundschaft und Coming-of-Age-Themen macht die Serie besonders binge-tauglich.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell