RTLZWEI

TV-Tipp: "Love Island VIP!"- bekannte Reality-Gesichter, aufregende Flirts und

jede Menge Herzklopfen!

Grünwald (ots)

RTLZWEI schickt "Love Island VIP" in die zweite Runde und es darf endlich wieder geknutscht, gezweifelt und sich verliebt werden. 21 prominente Singles wagen den Sprung in die luxuriöse Villa in Griechenland um dort das Liebesglück zu finden. Wer alles dabei ist und was uns erwartet weiß meine Kollegin Helke Michael die schon mal für uns reingeschaut hat.

Sprecherin: Sommer, Sonne, Strand, Meer und eine 21-köpfige Truppe die auszog um das Lieben zu lernen. Mit von der Partie in der traumhaften Villa in Griechenland ist neben Moderatorin Sylvie Meis dieses Jahr unter anderem Love Island Urgestein Josua Maria Günther. Bei ihm lässt jedoch der große Durchbruch in Sachen Liebe bislang noch auf sich warten.

O-Ton 1 (Josua Maria Günther, 8 Sek.): "Vor fünf Jahren war ich schon bei Love Island. Jetzt bin ich wieder hier, back to the roots. Damals hat es nicht geklappt mit der Liebe und schauen wir mal, wie es diesmal wird."

Sprecherin: Na, wir drücken jedenfalls die Daumen. Nicht zum ersten Mal dabei sind auch einige der weiblichen Teilnehmerinnen wie beispielsweise Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger, Dijana Cvijetic oder auch...

O-Ton 2 (Laura Blond, 5 Sek.): "Hallo ihr Lieben, mein Name ist Laura Blond. Ich bin ein Teil der diesjährigen Staffel, denn ich suche meine große Liebe."

Sprecherin: Wie heißt es doch so schön? "Wer suchet, der findet." Und deshalb wittern auch die Newcomer ihre Chance, so wie Ex-Bachelorette Stella Stegmann ...

O-Ton 3 (Stella Stegmann, 4 Sek.): "Hi, hier ist Stella und ich bin bei Love Island VIP mit dabei."

Sprecherin: ... oder auch Fitness Model Nam Vo.

O-Ton 4 (Nam Vo, 9 Sek.): "Ich bin sehr gespannt. Das ist mein allererstes Dating-Format. Ich habe keine großen Erwartungen, nur an mich selbst. Und ich bin sehr gespannt, ob ich hier wirklich jemanden Besonderen finde."

Sprecherin: Ist die Luxusvilla in Griechenland wirklich der Ort, an dem die VIPs ihre große Liebe finden? Fest steht jedenfalls: Neben heißen Flirts und intensiven Dates erwarten die Islander auch in dieser Staffel überraschende Wendungen und emotionale Achterbahnfahrten.

Wer nur spielt und wer es wirklich ernst meint und ob die 21 VIP´s auf der Insel wahres Herzklopfen und damit die große Liebe finden, erfahren Sie ab dem 4. September auf RTL+ und ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell