Neue Folge "Mensch Retter - NACHTSCHICHT": Lufttransport, Kinderversorgung und Obdachlosenhilfe

Greven: Die Luftrettung transportiert einen schwer verletzten Rollerfahrer

In Celle trennt sich ein Kind beim Spielen den halben Finger ab

Neue Folgen "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" am 4. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

In Greven kämpft ein Rollerfahrer nach einem schweren Unfall um sein Leben - die Suche nach einem passenden Krankenhaus läuft auf Hochtouren. Sanitäter behandeln in Celle ein Kind mit einer schlimmen Verletzung am Finger. In Fulda benötigt ein Obdachloser wegen einer blutenden Gesichtsverletzung Hilfe. Drei Einsätze, die zeigen, wie viele Menschen während der Nacht auf Hilfe angewiesen sind. "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In Greven wird die ADAC-Luftrettung alarmiert. Ein Rollerfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und hat dabei ein Polytrauma erlitten - eine lebensbedrohliche Mehrfachverletzung, bei der mehrere Körperregionen oder Organe schwer geschädigt sind. Besonders kritisch: Die innere Hauptschlagader des Mannes ist gerissen. Er muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden, das eine spezialisierte Versorgung gewährleisten kann. Doch bislang hat keines der angefragten Häuser zugesagt. Jede Sekunde zählt. Wird sich rechtzeitig ein Krankenhaus finden?

Die Notfallsanitäter Kai Peter Wichers und Carsten Schaefer beginnen ihre Nachtschicht in Celle. Sie werden zu einem Einsatz auf einem Campingplatz gerufen. Dort empfängt sie eine Mutter gemeinsam mit ihrer kleinen, aufgewühlten Tochter. Die Dreijährige hat sich beim Spielen den halben Finger abgetrennt. Schnell können die beiden Notfallsanitäter Entwarnung geben und die Verletzung fachgerecht versorgen.

Theresa Schenk und Daniel Zeier aus Fulda sind ein eingespieltes Team und ebenfalls im Einsatz. Der nächste Notruf klingt dramatisch: Ein Mann hat eine stark blutende Gesichtsverletzung. Vor Ort erkennen die beiden den Patienten sofort. Es ist ein Obdachloser, der immer wieder medizinische Hilfe benötigt. Routiniert versorgen sie die Wunde an der Oberlippe und bringen ihn ins Krankenhaus. Doch ein bitterer Beigeschmack bleibt: Werden sie ihn schon bald erneut behandeln müssen?

Die Reportage "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" wird von JANUS Productions produziert. Ausstrahlung am 4. September, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Über "Mensch Retter - NACHTSCHICHT":

Wenn die Nacht über Deutschland hereinbricht, beginnt für viele Rettungskräfte der härteste Teil ihres Dienstes: die Nachtschicht. Ob auf den Straßen der Großstadt oder in ländlichen Regionen - Notärzte, Sanitäter und Einsatzteams sind rund um die Uhr im Einsatz, um Menschenleben zu retten.

