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NDR startet Publikumsaktion „VEREINt im Norden“ zu generationsverbindenden Vereinen

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Hamburg (ots)

Startschuss für VEREINt im Norden 2026: Im Mittelpunkt der diesjährigen NDR Publikumsaktion stehen Vereine, Initiativen und Projekte, die Jung und Alt zusammenbringen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Unter dem Motto „Zusammen stärker – Vereine, die Generationen verbinden“ hatte der NDR Vereine aus Niedersachsen, Mecklenburg‑Vorpommern, Schleswig‑Holstein und Hamburg aufgerufen, sich für verschiedene Aktionen zu bewerben. Bis zum 4. Mai gingen rund 550 Bewerbungen ein.

Vom 5. bis zum 14. Juni setzen Redaktionen des NDR gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus ganz Norddeutschland zahlreiche Aktionen um. Die Bandbreite reicht in diesem Jahr von Vereinsbesuchen bei „DAS! Rote Sofa“ und der „NDR Talk Show“ über ein gemeinsames Konzert mit NDR Kultur Moderator und Pianist Philipp Schmid und seiner Kollegin Julia Westlake bis hin zu einem Tag mit Ernie aus der „Sesamstraße“. Zudem erhalten Vereine die Möglichkeit, ihre Geschichte unter anderem im „Hamburg Journal“ oder bei „NDR 1 Welle Nord“ zu erzählen.

Der NDR begleitet die Publikumsaktion „VEREINt im Norden“ crossmedial im Fernsehen, im Radio und online. Alle Aktionen sind unter www.ndr.de/vereint zu finden.

#NDRfragt: Vereine im Norden - wichtiger denn je oder überholt?

Begleitend zur Publikumsaktion hat das Team von #NDRfragt eine Umfrage durchgeführt, an der sich über 22.000 Menschen beteiligt haben. Im Fokus standen die Bedeutung von Vereinen, ihre Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Motivation von Mitgliedern und die Frage, wie zukunftsfähig Vereinsleben heute ist.

Die Ergebnisse zeigen: 93 Prozent der Teilnehmenden erachten Vereine als wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gleichzeitig sehen 79 Prozent der Befragten ein Nachwuchsproblem. Als wichtigste Maßnahmen gegen ein mögliches Vereinssterben nennen die Befragten attraktivere Angebote für jüngere Menschen (56 Prozent), eine stärkere Förderung des ehrenamtlichen Engagements (53 Prozent) sowie mehr Kooperationen zwischen Vereinen und anderen Institutionen wie Schulen, Kitas oder Unternehmen (50 Prozent). Vereine werden zudem von vielen Befragten als Bindeglied zwischen den Generationen wahrgenommen: 74 Prozent der Vereinsmitglieder geben an, dass in ihrem Verein jüngere und ältere Menschen gemeinsam aktiv sind. Weitere Ergebnisse gibt es ab sofort im NDR Programm sowie auf NDR.de/NDRfragt.

Die #NDRfragt-Community

#NDRfragt ist die Umfrageplattform für Norddeutschland. Die Community zählt aktuell rund 68.000 Mitglieder und ermöglicht regelmäßige Online-Befragungen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Die Umfrageergebnisse sind nicht repräsentativ, aber statistisch gewichtet und damit aussagekräftig. Mitmachen können Menschen ab 16 Jahren aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen. Registrierung unter: ndr.de/ndrfragt.

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