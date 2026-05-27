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NDR mit „Podcast Live-Tour“ in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs – jetzt Tickets sichern

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Hamburg (ots)

Acht Live-Shows, sieben Städte, fünf Podcasts: Zwischen Ende Mai und Mitte Juli bringt der NDR einige seiner beliebtesten Podcasts nach Mecklenburg-Vorpommern und lädt die Menschen vor Ort ein, die Shows live mitzuerleben. Station machen die Podcasts „eat.READ.sleep.“, „Die Ernährungs-Docs“, „too many tabs“, „Kunstverbrechen“ und „Streitkräfte und Strategien“ in Rostock, Schwerin, Ribnitz-Damgarten, Putbus, Wismar, Parchim, Güstrow und Boltenhagen.

Los geht es am Freitag, 29. Mai, mit dem N-JOY Podcast „too many tabs“ in der Volkshochschule in Schwerin. Das Moderationsduo Caro Worbs und Miguel Robitzky, das auch Teil des Autorenteams des „ZDF Magazin Royale“ ist, bespricht ausgiebig die aktuellen Social-Media-Stories und Online-Gerüchte.

Um gestohlene Gemälde, Kunstschmuggel und Fälscherskandale geht es im NDR Kultur Podcast „Kunstverbrechen“. Die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck präsentieren am Donnerstag, 4. Juni, im Staatlichen Museum in Schwerin mehrere Fälle, angereichert durch Blicke hinter die Kulissen und Anekdoten aus der Recherche für den Podcast.

Sicherheitspolitische Themen stehen beim NDR Info Podcast „Streitkräfte und Strategien“ im Fokus. Am Montag, 15. Juni, ist der Podcast in der Stadtbibliothek Wismar im historischen Zeughaus der Hansestadt zu Gast. Stefan Niemann und Kai Küstner sprechen bei der Live-Aufzeichnung mit dem Experten für maritime Sicherheit, Dr. Moritz Brake, über die Situation im Ostseeraum und darüber, wie die Marine derzeit für Bedrohungslagen aufgestellt ist. Nach der Aufzeichnung beantwortet das Redaktionsteam Fragen des Publikums.

Viola Andresen, Silja Schäfer und Jörn Klasen – besser bekannt als ein Teil der „Ernährungs-Docs“ – sind im Rahmen der „NDR Podcast Live-Tour“ erstmalig live auf der Bühne zu erleben. Am Freitag, 19. Juni, kommen sie mit ihrem Podcast in die Stadt- und Kongresshalle nach Boltenhagen und am Sonntag, 21. Juni, in das Solitär nach Parchim. Die Medizinerinnen und der Mediziner haben jede Menge Tipps parat und stellen sich den Fragen des Publikums.

Drei Live-Termine gibt es mit dem NDR Kultur Bücherpodcast „eat.READ.sleep.“: am Montag, 6. Juli, im Stadtkulturhaus in Ribnitz-Damgarten, am Freitag, 10. Juli, im Bücherhotel Güstrow und am Samstag, 11. Juli, im Theater Vorpommern in Putbus. Die Podcast-Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser liefern eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen und mit vielen Buchtipps.

Die „NDR Podcast Live-Tour“ in der Übersicht:

too many tabs

Freitag, 29. Mai I Schwerin I Volkshochschule (Die Veranstaltung ist ausverkauft)

Kunstverbrechen

Donnerstag, 4. Juni I Schwerin I Staatliches Museum I Beginn: 19.30 Uhr

Streitkräfte und Strategien

Montag, 15. Juni I Wismar I Stadtbibliothek I Beginn: 18.00 Uhr

Die Ernährungs-Docs

Freitag, 19. Juni | Boltenhagen | Stadt- und Kongresshalle | Einlass: 18.30 Uhr

Sonntag, 21. Juni | Parchim | Solitär | Einlass: 18.00 Uhr

eat.Read.sleep.

Montag, 6. Juli I Ribnitz-Damgarten I Stadtkulturhaus I Beginn: 19.00 Uhr

Freitag, 10. Juli I Güstrow I Bücherhotel I Beginn: 19.00 Uhr (Die Veranstaltung ist ausverkauft)

Samstag, 11. Juli I Putbus I Theater Vorpommern I Beginn: 19.30 Uhr

Weitere Informationen rund um den Ticketverkauf erhalten Sie unter: https://ots.de/IwDztT

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